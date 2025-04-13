Страшна трагедія в Сумах: 32 загиблих, серед них – двоє дітей, понад 80 поранених

Унаслідок жорстокого ракетного удару по Сумах, що стався у Вербну неділю, 13 квітня, кількість загиблих зросла до 32 людей. Серед жертв — двоє дітей. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у неділю, о 13:40.

📢 «Суми: Станом на 13:40 загинула 31 особа, з них дві дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Роботи продовжуються», — зазначено в офіційному повідомленні ДСНС. Але на 14:20 рятувальники надали оновлену інформацію — «Суми: станом на 14:10 загинуло 32 особи, з них 2 дитини. Постраждало 84 особи, з них 10 дітей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються».

Реакція на трагедію надійшла також від шостого президента України Володимира Зеленського. У своєму дописі в Telegram він підкреслив масштаби трагедії в Сумах та закликав світову спільноту не залишатися байдужою.

📢 «Станом на зараз відомо вже про 31 загиблого в Сумах після удару російських балістичних ракет. Серед загиблих – двоє дітей. Мої співчуття рідним та близьким. Понад 80 людей поранені, зокрема десять дітей. Усім надається необхідна допомога», — написав глава держави.

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📢 «Дуже важливо всім у світі не мовчати, не залишатись байдужими. Російські удари заслуговують тільки на засудження. Потрібен тиск на росію, щоб закінчити війну й гарантувати безпеку людям. Без дійсно сильного тиску, без належної підтримки України Росія і надалі затягуватиме цю війну», — наголосив Зеленський.

📢 «Вже другий місяць пішов, як Путін ігнорує пропозицію Америки щодо повного й безумовного припинення вогню. На жаль, вони там, у Москві, впевнені, що можуть собі дозволити вбивати далі. Потрібно діяти, щоб змінити ситуацію», — додав президент.

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🕯️ Співчуття рідним загиблих висловив також міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який підтвердив, що удари були нанесені в саме серце міста, де перебувала велика кількість людей.

📢 «Прильоти зафіксовані чітко в центр міста. Сьогодні — Вербна неділя, багато людей було на вулиці, неподалік розташований і храм, де проходить освячення. Саме в цей час росіяни вдарили, чітко усвідомлюючи, що бʼють по цивільним», — наголосив Клименко.

📌 Нагадаємо, 13 квітня, у Вербну неділю, російські війська здійснили ракетний удар по Сумах, вдаривши саме по центральній частині міста. Спочатку повідомлялось про 21 загиблого, але вже до полудня кількість жертв зросла до 32 людей.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, при атаці росіяни застосували ракету з касетними боєприпасами, що ще більше збільшило кількість постраждалих.