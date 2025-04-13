У центрі Сум загинула 21 людина внаслідок ракетного удару рф

У неділю, 13 квітня, російська окупаційна армія завдала удару балістичними ракетами по самому центру Сум — у результаті страшної трагедії загинула 21 людина, ще 83 отримали поранення, серед яких семеро дітей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у своєму Telegram.

📢 «Прямісінько в центр міста росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято. З перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Багато жертв. За попередніми даними, 21 людина загинула», — написав міністр.

⚠️ Клименко уточнив, що постраждалі були як на вулицях, так і в автомобілях, у громадському транспорті та приватних будинках. Обстріл прийшовся на центр міста, у той час, коли мешканці поверталися з церковної служби.

🚧 Поліція вже обмежила доступ до зони ураження, закликаючи мешканців не порушувати встановлені обмеження, аби екстрені служби могли швидко діяти.

📢 «Розгортаємо штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими. Слідчі, криміналісти на місцях ударів — збирають докази, документують жорстокий воєнний злочин рф проти цивільного населення», — додав глава МВС.

🕯️ Трагедія сталася у Вербну неділю — 13 квітня. Саме цього дня війська рф випустили дві балістичні ракети по центру мирного міста, вразивши об’єкти цивільної інфраструктури. За словами очевидців, вибухи пролунали тоді, коли на вулицях було багато людей, зокрема — родини з дітьми.

❗ На варварський удар росії відреагував шостий президент України Володимир Зеленський, висловивши співчуття рідним загиблих і вкотре закликавши міжнародну спільноту посилити відповідальність за ракетний терор рф.