Сталася сутичка між ГУР та військовими під Києвом – ЗМІ

У Конча-Заспі стався конфлікт у санаторії, який переріс у стрілянину та короткочасне взяття в полон військовослужбовців. Інцидент, що розгорнувся на території санаторію «Жовтень», за участю представників Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та військових в/ч А4005, підтвердили джерела Української правди у Генштабі та ГУР.

За їхніми словами, ввечері 3 грудня група розвідників зайшла на територію закладу, що спровокувало силове зіткнення між підрозділами.

📢 «…представники ГУР зайшли на територію санаторію та зайняли її, “вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми”», — повідомило джерело у правоохоронних структурах.

На місце події викликали Військову службу правопорядку (ВСП) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Однак, за словами співрозмовників УП, слідчі ДБР так і не прибули. Представники ВСП заявили, що обидві сторони мають документи, які дають право на оренду спірної території, й ніхто з них не подав офіційних заяв. Уточнили також, що ситуацією займається центральне управління ВСП.

☝️ Джерела УП зазначили, що на місце приїжджав один із заступників головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Деталей щодо його участі у врегулюванні не розкрили.

У Головному управлінні розвідки наполягають, що перебування їхніх бійців на території санаторію є законним. А люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно.

📢 «Власник земельної ділянки уклав з однією з наших військових частин прямі договори на час дії воєнного стану. Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією», — повідомило джерело у ГУР, додавши, що розвідники діяли в межах чинних домовленостей.

За інформацією УП, до початку повномасштабного вторгнення інша військова частина орендувала приміщення санаторію на підставі погоджень Київської міської військової адміністрації (КМВА), командування Сухопутних військ та керівництва закладу.

Будівлі на території нині опечатані. Водночас протягом останнього місяця представники ГУР кілька разів прибували з вимогою звільнити територію, що й передувало нинішній ескалації.

