Четвер, 4 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Сталася сутичка між ГУР та військовими під Києвом – ЗМІ

Денис Молотов
Сталася сутичка між ГУР та військовими під Києвом – ЗМІ
Основна будівля санаторію "Жовтень"

У Конча-Заспі стався конфлікт у санаторії, який переріс у стрілянину та короткочасне взяття в полон військовослужбовців. Інцидент, що розгорнувся на території санаторію «Жовтень», за участю представників Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони та військових в/ч А4005, підтвердили джерела Української правди у Генштабі та ГУР.

За їхніми словами, ввечері 3 грудня група розвідників зайшла на територію закладу, що спровокувало силове зіткнення між підрозділами.

📢 «…представники ГУР зайшли на територію санаторію та зайняли її, “вибивши ворота та поламавши паркан, здійснюючи стрільбу із вогнепальної зброї у повітря та землю, взяли в полон 10 військовослужбовців в/ч А4005, нанісши суттєві травми”», — повідомило джерело у правоохоронних структурах.

На місце події викликали Військову службу правопорядку (ВСП) та Державне бюро розслідувань (ДБР). Однак, за словами співрозмовників УП, слідчі ДБР так і не прибули. Представники ВСП заявили, що обидві сторони мають документи, які дають право на оренду спірної території, й ніхто з них не подав офіційних заяв. Уточнили також, що ситуацією займається центральне управління ВСП.

☝️ Джерела УП зазначили, що на місце приїжджав один із заступників головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Деталей щодо його участі у врегулюванні не розкрили.

У Головному управлінні розвідки наполягають, що перебування їхніх бійців на території санаторію є законним. А люди, які знаходилися на території санаторію, були там незаконно.

📢 «Власник земельної ділянки уклав з однією з наших військових частин прямі договори на час дії воєнного стану. Згідно чинного законодавства, дані договори не потребують додаткових погоджень. У представників інших формувань документи анульовані військовою адміністрацією», — повідомило джерело у ГУР, додавши, що розвідники діяли в межах чинних домовленостей.

За інформацією УП, до початку повномасштабного вторгнення інша військова частина орендувала приміщення санаторію на підставі погоджень Київської міської військової адміністрації (КМВА), командування Сухопутних військ та керівництва закладу.

Будівлі на території нині опечатані. Водночас протягом останнього місяця представники ГУР кілька разів прибували з вимогою звільнити територію, що й передувало нинішній ескалації.

👉 Також нагадаємо, що воїни спеціального підрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Примари» знищили в тимчасово окупованому Криму російський винищувач МіГ-29.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ДСНС показала наслідки атаки рф у Київській області

ВАЖЛИВО

Італія відмовляється від фінансування зброї для України

ВАЖЛИВО

Балістичний удар по Кривому Рогу: є постраждалі та руйнування

ВАЖЛИВО

США: зростання ВВП України за 10 років здатне перегнати російське

ПОЛІТИКА

155 бойових зіткнень з початку доби: де ворог дошкуляв ЗСУ найбільше в останній день осені

ПОДІЇ

Про нові правила перетину кордону ЄС пояснили в ДПСУ

КОРДОН

На фронті відбулося 131 бойове зіткнення: ворог активно діє на трьох напрямках

ПОДІЇ

Масований удар по Україні: 36 ракет і майже 600 дронів

ВАЖЛИВО

Знеструмлення в Україні на ранок 2 грудня: наслідки нових атак рф

ВАЖЛИВО

Зеленський звільнив Андрія Єрмака та анонсував перезавантаження ОП

ВАЖЛИВО

Посланці Трампа зустрінуться з українськими переговорниками на тлі пом’якшення санкцій проти рф – ЗМІ

ПОДІЇ

260 бойових зіткнень за добу, ворог скинув 86 КАБів: Генштаб розповівпро ситуацію на фронті

ВІЙНА

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

Верховна Рада України ухвалила бюджет 2026

ВАЖЛИВО

У столиці відбулося затримання ексчиновника Енергоатому

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ