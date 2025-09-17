США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про затвердження двох пакетів військової допомоги Україні, кожен із яких оцінюється у 500 мільйонів доларів. Як повідомляє Reuters у вівторок, 16 вересня, постачання озброєнь здійснюватиметься з американських арсеналів, проте витрати будуть покриватися країнами-членами НАТО.

Новий механізм підтримки отримав назву Priority Ukraine Requirements List (PURL). Його головна мета — надати Україні критично важливі ресурси та водночас знизити фінансове навантаження на бюджет США. Такий підхід повністю відповідає позиції Дональда Трампа, який неодноразово закликав європейських союзників збільшити власні внески у забезпечення колективної оборони.

☝️ Політика Білого дому також акцентує на тому, що союзники мають брати на себе більше відповідальності у сфері безпеки. Саме тому модель PURL передбачає не лише передачу техніки, а й ширше залучення партнерів до її фінансування.

За інформацією Reuters, заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі вже надав дозвіл на реалізацію механізму, затвердивши перші два пакети. У межах програми планується передача оборонного та наступального озброєння, включно з системами протиповітряної оборони Patriot.

Раніше українська сторона наголошувала на терміновій необхідності у зміцненні ППО. Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що всі домовленості щодо постачання систем протиповітряної оборони мають бути реалізовані до настання зими.

Також відомо, що США та Україна ведуть переговори щодо великої угоди, яка оцінюється у близько 100 мільярдів доларів. Вона передбачає можливість для Києва закуповувати американське озброєння напряму.

За даними ЗМІ, комплекси Patriot, які Дональд Трамп пообіцяв надати Україні, можуть бути передані не раніше ніж через вісім місяців.

Також нагадаємо, що Канада офіційно приєднається до міжнародної ініціативи Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), спрямованої на забезпечення Збройних сил України сучасним озброєнням та військовими технологіями.