Субота, 17 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Сенатори США вимагають негайних санкцій проти росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Сенатори США вимагають негайних санкцій проти росії

Провал перемовин щодо припинення вогню між Україною та росією, які відбулися 16 травня в Стамбулі, підштовхнув американських сенаторів до нових закликів щодо введення санкцій проти росії. Як повідомляє агентство Reuters, сенатори Річард Блументал (демократ) та Ліндсі Грем (республіканець) звернулися до Конгресу США із закликом негайно підтримати відповідний санкційний законопроєкт.

📢 «путін і далі буде затягувати припинення вогню, поки його економіка не зазнає серйозного удару – аж до фінансової ізоляції», – заявив Блументал. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого голосування.

Його колега Ліндсі Грем також розкритикував бездіяльність кремля у мирному процесі.

📢 «Коли йдеться про ігри росії, настав час сказати: досить», – зазначив республіканець.

☝️ Сенатори нагадали, що ще 1 квітня половина складу Сенату США підтримала внесення двопартійного законопроєкту, який передбачає запровадження санкцій у разі зриву росією мирних ініціатив США щодо України.

🔻 Зокрема, документ містить положення про:
  • 500% мита на імпорт товарів з тих держав, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші товари;
  • посилення економічного тиску на росію шляхом фінансової ізоляції.

👉 Переговори 16 травня у Туреччині стали першою прямою зустріччю між делегаціями України та росії за останні три роки. Попри це, суттєвого прориву не досягнуто. Під час перемовин росія, як повідомляли ЗМІ, висунула неприйнятні умови, які українська сторона відкинула.

Втім, після завершення переговорів стало відомо, що сторони можуть продовжити діалог, і вже йдеться про підготовку нової зустрічі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Фотофейк: В Стамбулі спалахнули антиукраїнські протести проти приїзду української делегації

СТОПФЕЙК

Росіяни атакували автобус на Сумщині: 9 загиблих і 4 поранених

ВАЖЛИВО

Трамп звинуватив Зеленського у відсутності «козирів» для миру

ПОЛІТИКА

Підконтрольний рф суд засудив австралійця, який воював на боці України: в уряді Австралії відреагували

ПОДІЇ

США розглядають план переселення палестинців з Гази до Лівії — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Ізраїль почав перший етап масштабного наступу в Газі

ВАЖЛИВО

Сікорський: ЄС та НАТО не дозволять росії відновити імперію

ПОЛІТИКА

Після перемир’я ЄС допоможе Україні швидко відновити боєздатність

ПОЛІТИКА

Трамп пригрозив новими санкціями проти росії: «Це буде руйнівно»

ПОЛІТИКА

В ISW пояснили причини зміни путіним командувача сухопутних військ рф

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип