Сенатори США вимагають негайних санкцій проти росії

Провал перемовин щодо припинення вогню між Україною та росією, які відбулися 16 травня в Стамбулі, підштовхнув американських сенаторів до нових закликів щодо введення санкцій проти росії. Як повідомляє агентство Reuters, сенатори Річард Блументал (демократ) та Ліндсі Грем (республіканець) звернулися до Конгресу США із закликом негайно підтримати відповідний санкційний законопроєкт.

📢 «путін і далі буде затягувати припинення вогню, поки його економіка не зазнає серйозного удару – аж до фінансової ізоляції», – заявив Блументал. Він наголосив на необхідності якнайшвидшого голосування.

Його колега Ліндсі Грем також розкритикував бездіяльність кремля у мирному процесі.

📢 «Коли йдеться про ігри росії, настав час сказати: досить», – зазначив республіканець.

☝️ Сенатори нагадали, що ще 1 квітня половина складу Сенату США підтримала внесення двопартійного законопроєкту, який передбачає запровадження санкцій у разі зриву росією мирних ініціатив США щодо України.

🔻 Зокрема, документ містить положення про:

500% мита на імпорт товарів з тих держав, які продовжують купувати російську нафту, газ, уран та інші товари;

на імпорт товарів з тих держав, які та інші товари; посилення економічного тиску на росію шляхом фінансової ізоляції.

👉 Переговори 16 травня у Туреччині стали першою прямою зустріччю між делегаціями України та росії за останні три роки. Попри це, суттєвого прориву не досягнуто. Під час перемовин росія, як повідомляли ЗМІ, висунула неприйнятні умови, які українська сторона відкинула.

Втім, після завершення переговорів стало відомо, що сторони можуть продовжити діалог, і вже йдеться про підготовку нової зустрічі.