США формують позицію щодо переговорів Україна – рф — Держдеп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із державним секретарем Марко Рубіо працюють над формулюванням чіткої позиції Вашингтона щодо можливих переговорів між Україною та росією. Про це заявила представниця Державного департаменту США Теммі Брюс у прямому ефірі телеканалу Fox News.

На запитання ведучого про те, коли ж насправді настане той «двотижневий строк», який неодноразово озвучувався і, за словами журналіста, «постійно зсувається», Брюс відповіла: «Він не зсувається».

📢 «Ми маємо нещодавню заяву як президента, так і секретаря (Рубіо – ред.), які зазначили, що це не є довгостроковою справою. Це не просто стандартна робоча процедура. Це не буде тривати місяцями чи роками, коли ми маємо стандарти і орієнтири щодо того, що повинно відбуватися».

Брюс підкреслила, що Дональд Трамп налаштований на досягнення результату, хоча й не втрачає надії на прогрес у діалозі.

📢 «Президент дуже відвертий щодо того, що він відчуває. Є нові рамки, нові часові межі, коли ми дізнаємося, чи вони (Україна та рф – ред.) серйозні. І вони (Трамп і Рубіо – ред.) будуть приймати рішення відповідно до цього», – додала речниця.

Вона також звернула увагу на те, що позиція Трампа стала ще рішучішою після його нещодавніх публікацій у соцмережі Truth Social.

📢 «Його недавні дуже агресивні пости в Truth Social про розчарування путіним, про те, що він знає, що він відчуває, що той змінився — усе це свідчить про його рішучість», — наголосила Брюс.

📍 За її словами, вимоги Вашингтона до обох сторін конфлікту чітко окреслені та вже доведені до відома Києва та москви.

Нагадаємо, раніше Теммі Брюс повідомляла, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримці мирного процесу в Україні. Однак вони готові зменшити свою безпосередню участь у переговорах.

Також у Вашингтоні розглядається можливість повного згортання дипломатичного посередництва, якщо кремль не припинить агресивних дій. Про це під час засідання Радбезу ООН заявив виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джон Келлі.