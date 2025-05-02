США відмовляються від ролі посередника у врегулюванні війни в Україні

Сполучені Штати припиняють виконувати роль посередника у процесі врегулювання війни, яку росія веде проти України. Як заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс на брифінгу в четвер, 1 травня, ініціатива щодо завершення конфлікту має перейти до Києва та москви.

📢 «Президент хоче, щоб кожне наше рішення як нації було дипломатичним», — заявила Брюс, коментуючи позицію адміністрації Дональда Трампа.

☝️ Вона наголосила, що Сполучені Штати надалі підтримують дипломатичний шлях до миру, проте не бачать сенсу залишатися в ролі організаторів та модераторів перемовин. Зі слів представниці Держдепу, США мають інші геополітичні пріоритети і не можуть зосереджувати всі ресурси лише на українському напрямку.

📢 «Настала фаза, коли саме Україна та росія мають запропонувати конкретні ідеї щодо завершення війни. Ми не збираємося літати по світу для організації перемовин. Це зараз між двома сторонами. Настав час, коли вони повинні представити власні бачення завершення цього конфлікту», — підкреслила Теммі Брюс.

Водночас вона зазначила, що рішення про відмову від посередництва не означає пом’якшення політики Вашингтона щодо кремля. Санкції, вже запроваджені проти росії, залишаються чинними, і, як наголосила Брюс, у разі необхідності США готові до нових обмежень.

📌 Заява Держдепу збігається з попередніми заявами держсекретаря США Марко Рубіо, який раніше погрожував повним виходом Вашингтона з мирних переговорів між Україною та рф. Це, як повідомляють джерела, відображає особисту позицію президента Дональда Трампа.

Таким чином, США офіційно змінюють підхід до мирного врегулювання війни росії проти України. Відтепер їхня участь буде лише спостережною, тоді як відповідальність за подальші кроки лягає виключно на сторони конфлікту.

Також раніше, у четвер, радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц (також згадується як Волтц) та його заступник Алекс Вонг будуть усунуті з посад.