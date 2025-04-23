Адміністрація Трампа припинила діяльність групи з розслідування воєнних злочинів рф

Адміністрація Трампа розпустила спеціальну групу Міністерства юстиції США, яка займалася документуванням та розслідуванням воєнних злочинів рф, скоєних під час війни в Україні. Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела в уряді.

За інформацією видання, також припинено програму арешту активів російських олігархів. Тих росіян, які потрапили під американські санкції у зв’язку з підтримкою агресії проти України.

Крім того, як повідомили два співрозмовники WP, у Білому домі скоротили посаду координатора групи зі збору розвідданих про воєнні звірства рф в Україні. Ця посада була запроваджена на двопартійній основі рішенням Конгресу.

🔍 За словами трьох діючих і колишніх американських посадовців, під скорочення також потрапила міжвідомча робоча група. Вона функціонувала під керівництвом цього координатора.

Аналітики вважають, що такі кроки можуть бути сприйняті союзниками та опонентами США як сигнал про ослаблення ролі Вашингтона в міжнародних справах щодо дотримання норм гуманітарного права.

📢 «Це дуже тривожний відхід від зобов’язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії. Особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни», — наголосив колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін’юсту Елі Розенбаум, який залишив посаду у січні 2024 року.

☝️ Нагадаємо, що станом на 15 квітня в Україні зафіксовано 149 987 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів. Усі вони скоєні російськими військовими та їхніми спільниками від початку повномасштабного вторгнення.

📌 Також раніше стало відомо, що Сполучені Штати запропонували Києву й москві компромісну мирну угоду. Вона передбачає територіальні поступки з обох сторін і заморожування конфлікту на лініях, близьких до нинішніх. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу, 23 квітня, перебуваючи з візитом в Індії.