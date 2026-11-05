Україна обговорила гарантії безпеки зі США, ЄС та НАТО

Гарантії безпеки для України стали головною темою зустрічей із міжнародними партнерами у Брюсселі 5 листопада. Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки (СЗР) України Рустем Умєров.

За його словами, сторони обговорили, які гарантії можуть надати Сполучені Штати та інші партнери. Окремою темою стала нова стратегія європейської безпеки.

Умєров наголосив, що для України важлива практична дієвість майбутніх домовленостей.

📢 «Для України важливо, щоб гарантії безпеки були не політичною декларацією, а реально працюючою системою», – заявив очільник СЗР.

Робота над цим напрямом триватиме. Деталі переговорів і наступні кроки Умєров пообіцяв оприлюднити згодом. Про остаточне погодження гарантій він не повідомляв.

Безпеку обговорюють разом із відновленням України

Напередодні, 4 листопада, українська делегація провела у Брюсселі зустрічі щодо післявоєнного відновлення, залучення інвестицій та фінансування державних потреб у 2027 році.

До обговорень долучилися представники Єврокомісії, США, Великої Британії, Франції, Німеччини, НАТО, Світового банку та інвестиційної компанії BlackRock. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», учасники працювали над Планом процвітання – Prosperity Plan, який має визначити підходи до відбудови та економічного розвитку України після війни.

Українська сторона також представила розрахунки фінансових потреб на наступний рік, обсяг дефіциту, який необхідно покрити, та можливі джерела коштів.

За словами Умєрова, підготовка безпекових гарантій, відновлення та економічний розвиток опрацьовуються паралельно як складові спільного плану майбутнього України.

👉 Також нагадаємо, що у жовтні 2026 року українські військові завдали російській армії найбільших місячних втрат від початку повномасштабного вторгнення. Водночас площа звільненої української території перевищила площу захопленої окупантами.