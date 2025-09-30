Вівторок, 30 Вересня, 2025
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф може залишити посаду

Денис Молотов
Стів Віткофф, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу, може залишити свою посаду наприкінці 2025 року. Про це у понеділок, 29 вересня, повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, Віткофф готовий піти у відставку «гідно». Якщо до цього часу буде укладена угода щодо врегулювання конфлікту в Секторі Гази.

Відомо, що від початку президентства Трампа він займався переговорами про припинення бойових дій у регіоні, виконуючи роль спеціального урядового уповноваженого. Наразі термін його повноважень становить близько 130 днів, а питання можливого продовження залежатиме від розвитку ситуації та потреб у дипломатичній роботі.

За словами джерела у США, Віткофф вже готується до завершення своєї місії наприкінці року, враховуючи можливий прогрес у перемовинах.

☝️ Раніше Дональд Трамп повідомив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу погодився прийняти останню американську пропозицію, і тепер очікується офіційна відповідь з боку ХАМАС.

Також відомо, що команда офісу Віткоффа почала пошук нових робочих можливостей. Якщо угода щодо Гази буде досягнута, він планує завершити свою місію та подати відставку з почесним статусом.

Американський президент раніше представив комплексний план врегулювання війни в Газі, що включає звільнення заручників, передачу територій та інші ключові кроки.

Крім того, Стів Віткофф наголошував, що США прагнуть домогтися завершення війни росії проти України до кінця року.

👉 Також нагадаємо, що Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу провів телефонну розмову з прем’єром Катару Мохаммедом аль-Тані під час своєї зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"

e-mail: admin@irtafax.com

