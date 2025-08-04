Понеділок, 4 Серпня, 2025
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Спецпосланець Трампа Келлог знову прямує до України – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Спецпосланець Трампа Келлог знову прямує до України - ЗМІ

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з українського питання Кіт Келлог відвідає Україну найближчими днями. Про це повідомило видання Kyiv Post із посиланням на два обізнані джерела.

📢 «Цей візит здійснюється напередодні завершення терміну, встановленого президентом США для досягнення мирної угоди з росією», – наголосили журналісти.

☝️ Одночасно стало відомо про заплановану поїздку на росію ще одного спецпосланця Трампа — Стіва Віткоффа. Президент США особисто підтвердив цей візит у четвер.

📢 «Так, він їде до Ізраїлю, а звідти — до росії, хочете вірте, хочете ні» – прокоментував Трамп у відповідь на питання журналістів.

За інформацією джерел, ідея візиту Віткоффа надійшла від російської сторони ще на початку цього тижня. Попри початкову недовіру до цього плану, глава Білого дому погодився, хоча й сумнівається у його результативності.

📢 «Президент сказав своїм радникам, що вважає цю поїздку ‘марною’», – йдеться у матеріалі.

Також у четвер Дональд Трамп заявив журналістам, що розраховує на введення санкцій проти росії після завершення строку, встановленого ним для припинення бойових дій з Україною. Цей термін спливає 8 серпня.

📢 «Ми збираємося запровадити санкції. Я не знаю, що санкції його турбують», – зазначив Трамп, водночас висловивши сумніви щодо їхньої ефективності для зміни політики російського диктатора володимира путіна.

👉 Нагадаємо, 14 липня Келлог вже відвідував Київ. Тоді він провів перемовини з шостим президентом України володимиром зеленським, представниками військового командування та спецслужб, а також побував на об’єктах, де виробляють безпілотники.

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