Шмигаль і Фіала обговорили в Ужгороді військову допомогу

Прем’єр-міністри України та Чехії Денис Шмигаль і Петр Фіала провели двосторонню зустріч в Ужгороді у вівторок, 20 травня. Про це глава українського уряду повідомив у своєму Telegram-каналі.

Головними темами переговорів стали військова допомога, економічна взаємодія, відновлення України та її євроінтеграція.

📢 «Дякуємо Чехії за надзвичайний рівень підтримки та солідарність з Україною у найважчі часи», — зазначив Шмигаль.

Він навів конкретні приклади допомоги з боку Чехії з 2022 року:

🔹 військова підтримка обсягом $900 млн, надана з 2022 року;

🔹 поставки боєприпасів: у межах чеської ініціативи Україна отримала торік близько 1,5 млн снарядів, а цього року очікується ще 400 тисяч;

🔹 допомога енергетичному сектору — €80 млн;

🔹 загальний обсяг річної допомоги Україні з боку Чехії перевищив $43 млн.

☝️ За словами українського прем’єра, сторони домовилися активізувати двосторонню торгівлю та розширити співпрацю в таких сферах, як енергетика, аграрний сектор, транспорт, медицина та повоєнна відбудова. Усі ці пункти закріплено в спільній заяві обох прем’єрів.

📢 «Домовилися з паном прем’єр-міністром активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, транспорті, медицині та відбудові. Ці та інші пункти зафіксовані в нашій спільній заяві», – йдеться в повідомленні.

📌 Крім того, Чехія продовжить підготовку українських пілотів на своїй території — як на F-16, так і на літаках L-39. Також триває реалізація чеської артилерійської ініціативи.

👉 Також нагадаємо, що Чехія виділить понад 100 мільйонів євро на оновлення та модернізацію лікарень в Україні. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в середу, 2 квітня, після українсько-чеського медичного бізнес-форуму в Києві.