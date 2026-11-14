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Польща не фінансуватиме нові закупівлі зброї для України через PURL – Туск

Прем’єр пояснив рішення високим бюджетним дефіцитом і витратами на переозброєння польської армії. Про відмову від додаткових внесків він уже повідомив генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Денис Молотов
Денис Молотов
Польща не фінансуватиме нові закупівлі зброї для України через PURL - Туск
Фото ілюстративне з відкритих джерел / Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Польща наразі не виділятиме додаткових коштів на програму PURL, через яку союзники фінансують закупівлю американського озброєння для України. Про це прем’єр-міністр Дональд Туск заявив 13 листопада після зустрічі європейських лідерів у Дубліні. Його слова пролунали на брифінгу, який транслювала Канцелярія прем’єр-міністра Польщі.

За словами Туска, він уже поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про позицію Варшави. Причинами прем’єр назвав значні витрати на власне озброєння, допомогу Україні та високий дефіцит державного бюджету.

📢 «Ми дуже серйозно допомагали і допомагаємо Україні. У нас високий дефіцит, ми багато витрачаємо на оборону», – йдеться у заяві Туска.

Глава польського уряду наголосив, що можливості для додаткових внесків обмежені власними безпековими потребами країни. За його оцінкою, відповідні витрати Польщі належать до найвищих у Європі.

Про рішення Варшави також повідомили hromadske та «Інтерфакс-Україна». У заяві йдеться саме про відсутність нових внесків до PURL на цьому етапі, а не про оголошення повного припинення допомоги Україні.

Як працює PURL і скільки Польща вже внесла

PURL – Prioritised Ukraine Requirements List, або «Перелік пріоритетних потреб України». За офіційним поясненням НАТО, Альянс координує закупівлю необхідного Україні американського військового обладнання коштом союзників і партнерів.

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі визначає пакети техніки та боєприпасів відповідно до українських потреб. Держави погоджуються фінансувати їх окремо або спільно, після чого НАТО координує постачання. Отже, до механізму можуть долучатися не лише європейські країни.

Польща вже перерахувала на PURL 100 млн доларів у грудні 2025 року. Це підтверджує офіційна відповідь Міністерства закордонних справ Польщі на депутатський запит, оприлюднена на сайті Сейму. Кошти виділили з передбачених у бюджеті МЗС асигнувань на підтримку України.

У повідомленні НАТО від 10 грудня 2025 року Польща також зазначена серед учасників спільного пакета з Німеччиною та Норвегією. Загальна вартість цього пакета становила 500 млн доларів.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев підтвердив обмежені можливості країни щодо нового фінансування України, пославшись на надмірний бюджетний дефіцит.

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