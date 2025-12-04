Секс та війна: від чого залежить якість інтимного життя

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну таке пікантне питання, як якість інтимного життя часто відхоить на другий план. Однак, це не означає, що у більшості дорослого населення країни зовсім зникло бажання займатися сексом.

Війна внесла свої корективи у стосунки: є жінки, які виїхали за кордон, а чоловіки лишились в Україні, є сім’ї переселенців, які вимушені жити гуртом у дуже тісних умовах, є жінки та чоловіки, які пішли на фронт воювати, а їх другі половинки залишились вдома. Всі ці фактори негативно впливають на якість інтимного життя, а відповідно й на стосунки між людьми.

У цьому матеріалі ми не будемо розглядати одностатеві відносини та проблеми ЛГБТК+ спільноти, адже це трошки інше напрямок роботи, який потребує окремого розгляду теми. Однак ми спробуємо всебічно розкрити тему важливості збереження балансу у відносинах в умовах війни.

Наскільки важливий секс?

Ні для кого не секрет, що основна функція статевого акту це продовження роду. Природою так закладено, що секс потрібен для того, аби чоловік запліднив жінку й вона потім народила дитину.

Фізіологія людей складена таким чином, що під час статевого акту, як чоловіки, так і жінки отримують від цього процесу задоволення – оргазм. Саме цей фактор стимулює людей займатися сексом не лише для продовження роду, а й для власного задоволення.

Секс є найвищим актом психоемоційної близькості двох людей, адже ми не є тваринами, які виконують механічні рухи під впливом інстинкту до розмноження. До прикладу, у східних езотеричних нью-ейдж вченнях тантричний секс, розглядається, як мистецтво кохання та акт найвищої близькості людей. Найбільш відомий на сьогодні в світі трактат, присвячений мистецтву кохання – «Кама-сутра».

З погляду езотерики (непідтверджені офіційною наукою вчення) під час статевого акту між двома людьми формується найсильніший зв’язок на ментальному, духовному та сексуальному рівнях. Прив’язка йде по трьох чакрах: свадхістана, анахата та аджна. Стверджується, що цей зв’язок зберігається між людьми дуже довго після статевого акту та може формувати залежність людей один від одного.

З погляду медицини відсутність сексу також впливає на здоров’я людини. Але ж не так катастрофічно, як про це говориться у різних міфах. Так, до прикладу, тези про те, що секс дуже сильно впливає на здоров’я жінки, а його відсутність викликає страшні хвороби є трішки перебільшеними. Іноді складається враження, що цей міф розповсюдили саме чоловіки, хоча хто перший це придумав достеменно не відомо.

Відомо також, що розповідати байки про «секс для здоров’я», здебільшого полюбляли гінекологи у радянський та пострадянський час, залякуючи своїх пацієнток. Це не підтверджений офіційною наукою факт. Адже від відсутності статевого життя ще ніхто не помер. Однак, сексуальні стосунки є важливим фактором, в першу чергу для емоційного здоров’я.

За твердженнями сучасних гінекологів, відсутність або не регулярність статевого життя у жінки особливих проблем в плані репродуктивного здоров’я їй не приносить. Проте, якщо потреба в сексі в жінки велика і не має можливості її задовольнити – може виникати застій крові та лімфи в органах малого таза. Інколи бувають ситуації, коли припинення статевого життя приводить до збою у звичайному менструальному циклі. Все вище викладене залежить від персональної полової конструкції кокетної жінки та аж ніяк не має відношення до всіх жінок, як представників статі.

А от щодо представників чоловічої статі все трішки складніше. Від відсутності статевого акту їх організм страждає більше. Так, за твердженням медиків нерегулярне статеве життя веде до погіршення рухливості сперматозоїдів у чоловіка. Також зазначається, що при тривалих утриманнях від статевого життя можуть виникнути імпотенція, безпліддя та застійний простатит.

Як зазначать сімейні психологи, проблеми з інтимним життям в парі рано чи пізно призводять до погіршення стосунків між партнерами. Виникають зради, а також, як наслідок, — розлучення.

Отже, підсумовуючи усе вищевикладене, ми можемо стверджувати, що секс є важливою частиною життя здорової дорослої людини.

Секс та війна

З початком активних бойових дій якість інтимного життя українців значно погіршилась. Погодьтесь, що дуже важко зосередитись на статевому акті та отримувати задоволення від процесу, якщо ти підсвідомо чекаєш на чергове сповіщення про повітряну тривогу та на звики вибухів за власним вікном, адже російські окупанти атакують ракетами та дронами без попередження у будь-який час доби.

Існують й інші негативні фактори:

відсутність умов та місця де люди можуть усамітнитись;

психоемоційний компонент стану партнерів у побуті;

стосунки на відстані;

треті особи, які впливають на інтимне життя;

психологічні травми партнерів, ПТСР та наслідки насильницьких дій.

Розберемо кожний пункт окремо, намагаючись дати поради читачам, які зіткнулись з подібною проблемою.

Відсутність умов та місця де люди можуть усамітнитись

Це зараз чи не найпоширеніша проблема, про яку мовчать як самі люди, так і можновладці, удаючи, що питання інтимного життя, так би мовити, не на часі.

Після 24 лютого 2022 року мільйони людей змушені були поїхати з власних домівок та стати переселенцями. В когось житло зруйновано, а хтось не хоче жити в окупації. В більшості випадків, це не настільки багаті люди, які б могли б собі дозволити винаймати окремі квартири (які коштують захмарні гроші). Здебільшого такі люди мешкають цілими сім’ями в декілька поколінь разом з дітьми на невеличкій площі, а хтось взагалі проживає у гуртожитках та місцях тимчасового компактного розміщення ВПО. Зрозуміло, що в цих людей немає інтимного життя належної якості, бо їм не до того, вони намагаються вижити під час війни.

Порада. Аби не руйнувати стосунки намагайтесь, якомога частіше спілкуватися зі своїм партнером, підтримувати його, говорити про свої проблеми та потреби. За можливості шукайте спосіб хоч іноді усамітнитись. За потреби звертайтесь за допомогою до фахівців, сімейних психологів та зберігайте довіру у стосунках.

Психоемоційний компонент стану партнерів у побуті

Через неякісне інтимне життя та недовіру один до одного у парі можуть виникати конфлікти, які власне можуть вплинути навіть на бажання займатися сексом з партнером. Сюди ж можна віднести стосунки після того, як стало відомо про зраду, стосунки у яких жінка перестала отримувати оргазм з партнером, стосунки в яких партнер почувається непотрібним тощо.

Порада. Для налагодження таких стосунків знову ж таки зверніться до спеціалістів, наприклад, до сімейних психологів, сексологів тощо. Будьте максимально відвертими зі своїм партнером, обговорюйте проблему та шукайте шляхи її вирішення, компроміси, зберігайте баланс між вашими бажаннями та потребами вашого партнера.

Стосунки на відстані

Найпоширеніша проблема в інтимному житті українців. Багато сімей, багато пар змушені жити під час війни на відстані, дехто вже майже рік. Сюди можна віднести випадки, коли жінка поїхала закордон, а чоловік лишився в Україні. Або ж коли партнер на фронті, чи коли люди мешкають в різних містах в середині держави. Найбільший ризик у таких стосунках – зрада одного з партнерів з іншою особою.

Порада. Намагайтесь підтримувати вашого партнера та зберігайте довіру у стосунках. Відверто говоріть про свої потреби. За можливості використовуйте секс-іграшки та інші приладдя з секс-шопів, які допоможуть вам уникнути зради в разі гострої необхідності у сексі за відсутності партнера. Домовляйтесь один з одним про межі дозволеного у таких стосунках та зберігайте психологічний спокій.

Треті особи, які впливають на інтимне життя

“Третім зайвим” можуть виступати, як родичі, так і люди, які намагаються побудувати власні стосунки з вашим партнером (коханка/коханець). Тут кожен з вас має сам для себе виріши, чи змиритись з такою ситуацією, чи боротись за своє щастя, чи продовжувати такі стосунки, чи розірвати їх, якщо ваш партнер не чує ваших потреб.

Порада. Чітко вибудуйте межі ваших власних кордонів та донесіть партнеру, що для вас є нормою, а що не припустимо. Якщо в парі сталася зрада й ви маєте намір все одно зберігати ці стосунки – відверто поговоріть з партнером, адже зрада це наслідок того, що відносини вже знаходяться у стані певної кризи, вас та вашого партнера не влаштовую якість інтимного життя та ваші стосунки. Однак замість того, аби обговорити проблеми хтось приймає рішення отримати на стороні ті потреби та емоції, яких не вистачає у стосунках в вашій парі. Відновіть довіру, а також зверніться до спеціалістів, які допоможуть налагодити відносини. Тут кожен з вас має право прийняти рішення про розірвання стосунків.

Психологічні травми партнерів, ПТСР та наслідки насильницьких дій

Сюди можна віднести, як психологічні травми нанесені війною, так й конкретні випадки, до прикладу сексуального насильства.

Порада. Намагайтесь підтримати партнера, уникайте осуду постраждалого від насильства партнера та не нагадуйте про травмуючи подію. Зверніться до психологів та інших спеціалістів, які працюють з подібними травмами.

Чи «гарний лівак» врятує брак?

Як говорилось раніше у цьому матеріалі, моя чітка позиція як автора: зрада не вирішує проблем у відносинах, вона тільки поглиблює кризу та є сигналом того, що між партнерами немає довіри.

Зрада завжди є наслідком того, що відносини вже зруйновані й це остання стадія, коли один з партнерів, потреби якого ігноруються, знаходить іншого партнера, який компенсує йому ті емоції, яких йому/їй не вистачає в основних стосунках. Як швидко зруйнуються основні стосунки після того, як у парі з’являється третя особо то питання часу та терпіння того, кому зраджують.

Наявність третьої особи є потенційно небезпечним явищем з медичного погляду. Остільки зі збільшення статевих партнерів зростає ризик отримати венеричні захворювання, які передаються статевим шляхом, а також ВІЛ та СНІД.

З психологічного погляду це також не дуже гарне явище. Найчастіше той, хто зраджує — потім отримує разом із задоволенням й почуття провини перед своїм основним партнером. Той, кому зраджують, за словами психологів, може почуватись неповноцінним та отримати в наслідок зради відповідну психологічну травму.

З езотеричного погляду (за неофіційними езотеричними вченнями), якщо чоловік зраджує жінку, то його коханка, ким би вона не була, віддає свою життєву енергію жінці такого чоловіка. А от, якщо зраджує жінка, то вона починає наповнювати коханця, енергія забирається від чоловіка, бо вона його вже не наповнює. Вище викладена інформація не має наукового підтвердження, тому її можна віднести до міфів про секс.

З ненаукових джерел відомо, що зрада чоловіків та жінок відрізняється. Вважається, що чоловіки частіше зраджують з різних причин через відповідну більшу фізіологічну потребу у сексі. Жінки нібито зраджують рідше, але цілеспрямовано, наприклад помститися чоловікові за його зраду.

Фахівці психологи та сексологи не підтверджують таких думок. За їх словами, зраджують як чоловіки так й жінки, коли не можуть отримати від партнера необхідних емоцій та необхідної якості сексу. І тут ми знову повертаємося до питання довіри та відвертості у відносинах між партнерами.

Що можна вважати зрадою?

Найцікавіше що секс, а саме статевий акт, не завжди є зрадою, а зрада то не завжди секс. До прикладу, якщо партнери перебувають у так би мовити «вільних відносинах» й вони між собою домовляються, що мати коханців то є норма, тоді у таких стосунках секс з третьою особою за умови, що про нього/неї знає ваш основний партнер – не є зрадою.

Тоді постає логічне питання, що таке зрада? А зрада то є будь-які дії за спиною основного партнера про які він не знає, тобто відсутність довіри у стосунках.

Що є нормою у сексі?

Нормою у сексі в першу чергу є статевий акт, який відбувається з повнолітньою особою за вашої та її добровільної згоди. Нагадаємо, що статевий акт, який відбувається з примусу, чи з неповнолітніми є кримінальним злочином, який карається законодавством України.

Далі кожна пара встановлює межі дозволеного та неприпустимого під час статевого акту. Тому все, що відбувається під час статевого акту за добровільної згоди партнерів є умовною нормою в сексі. А отже, втілення будь-якою еротичної фантазії за добровільної згоди вашого партнера/партнерки також є нормою.

Що є сексуальним насильством?

Сексуальне насильство це будь-які дії стосовно тіла іншої людини без її добровільної згоди. Підкреслимо, що тут важливо розуміти: статевий акт без згоди іншої людини це насильство, а торкання до тіла іншої людини без її згоди, «жарти» чи коментарі з сексуальним підтекстом – сексуальне домагання, що теж є складовою злочину.

До сексуального насильства можна віднести наступні дії:

примус до статевого акту;

маніпулювання та погрози зрадою, вразі відмови від статевого акту;

будь-які дії під час статевого акту, які неприпустимі для партнера;

зняття презерватива, чи його проколювання без відома партнера;

примус до статевого акту без презерватива, якщо партнер проти;

залучення до статевого акту третіх осіб без згоди партнера;

статевий акт, який відбувається з людиною, що знаходиться не у свідомості, або під дією будь-яких речовин, що впливають на її свідомість;

використання секс-іграшок без згоди партнера;

будь-які експерименти в сексі без згоди партнера.