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У Києві після нічної атаки рф кількість постраждалих зросла

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві після нічної атаки рф кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку рф збільшилася до 25 людей. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у четвер, 10 липня, на своїй сторінці в Telegram.

📢 «Вже 24 постраждалих. За медичною допомогою звернувся чоловік», – зазначив Ткаченко вранці. Згодом він уточнив: «Кількість постраждалих зросла до 25».

Унаслідок нічної атаки рф пошкоджено житлові будинки, адміністративні приміщення, транспортну та іншу цивільну інфраструктуру столиці. Комунальні служби вже працюють над відновленням благоустрою у Печерському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах Києва.

У Шевченківському районі завершено аварійно-рятувальні роботи. Станом на 18:00 рятувальники ліквідували наслідки влучання в один із житлових будинків, вивезено понад 60 кубометрів будівельного сміття.

🚒 На іншій локації роботи ще тривають. До ліквідації наслідків залучено 53 рятувальники та 14 одиниць спецтехніки.

📌 Нагадаємо, в ніч на 10 липня росія здійснила масовану атаку на Київ із використанням дронів та ракет. Вранці повідомлялося про двох загиблих та 16 поранених.

Загалом постраждали вісім районів столиці — включно з житловими кварталами, медичними закладами, навчальними установами, торговими об’єктами та транспортною інфраструктурою.

Також шостий президент України Володимир Зеленський уже відреагував на нічну масовану атаку рф, наголосивши на необхідності збільшення постачання засобів ППО та інвестицій у дрони-перехоплювачі.

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