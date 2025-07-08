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Заочно засудили колаборанта з Голубівки на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Заочно засудили колаборанта з Голубівки на Луганщині

Завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, суд заочно визнав винним у колабораційній діяльності мешканця окупованої Голубівки (колишнього Кіровська). Злочинець займав керівні посади у структурі так званого «мвд лнр». Про це повідомила пресслужба 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Згідно з матеріалами слідства, фігурант проходив службу в органах внутрішніх справ України з 1997 по 2014 рік, але був звільнений за порушення службової дисципліни.

Заочно засудили колаборанта з Голубівки на ЛуганщиніУ 2019 році він приєднався до незаконних збройних формувань, присягнув на вірність угрупованню «лнр» і отримав керівну посаду в окупаційній «поліції».

🛑 Спершу його призначили очільником т.зв. «Стахановського ГУВС мвд лнр», а після захоплення Щастинського району Луганщини у 2022 році росіяни доручили йому керувати «Новоайдарським РВВС мвд лнр».

На цій «посаді» він виконував вказівки кремля щодо впровадження окупаційного порядку, брав участь у придушенні проукраїнських настроїв, сприяв нав’язуванню російського законодавства місцевому населенню.

☝️ Навесні 2023 року так звані «органи лнр» були розформовані, а колаборанта «перепризначили» начальником «відділу мвд росії “Новоайдарський”». Проте на початку 2024 року його звільнили з цієї посади.

Суд визнав його винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність) і засудив до 14 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного майна.

⚠️ Оскільки вирок винесено заочно, відлік строку покарання розпочнеться з моменту його затримання. Колаборант наразі перебуває в розшуку.

Розслідування справи здійснювали співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також раніше стало відомо, що СБУ затримала проросійського бойовика. Чоловік із 2021 року входив до складу силового крила Луганського осередку забороненої проросійської організації «Патріоти – за життя» та майже три роки переховувався від правоохоронців.

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