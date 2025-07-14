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Голова «арбітражного суду лнр» отримав підозру у держзраді

Денис Молотов
Денис Молотов
Голова «арбітражного суду лнр» отримав підозру у держзраді

Служба безпеки України спільно з Державним бюро розслідувань викрили чергового зрадника, який після окупації Луганська у 2014 році добровільно перейшов на бік ворога та нині виконує функції так званого «голови арбітражного суду лнр». Правоохоронці вже зібрали повний обсяг доказів його протиправної діяльності. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

☝️ Як встановили слідчі, ще у 2014 році фігурант залишився в окупованому Луганську та підтримав незаконні дії країни-агресора. У квітні 2018 року за сприяння ватажка терористичного угруповання «лнр» леоніда пасічника зловмисник отримав «посаду» так званого «заступника голови Ленінського районного суду міста Луганська».

📌 Уже навесні 2023 року колаборант пройшов спеціальну російську процедуру відбору для призначення на керівні посади в окупаційних «судах», створених на тимчасово окупованій території України. У червні того ж року російський диктатор путін своїм указом затвердив призначення українського зрадника на посаду «голови арбітражного суду лнр».

⚖️ Цей незаконний «судовий орган» виконує функції з так званого розгляду господарських справ, головною метою яких є легалізація захоплення українських підприємств.

Голова «арбітражного суду лнр» отримав підозру у держзрадіУ підконтрольному окупантам «арбітражному суді» ухвалюються рішення щодо передання українських об’єктів у власність країни-агресора. Після цього російські чиновники передають активи наближеним до влади бізнесменам та представникам силових структур рф.

📢 За фактом колабораціонізму та державної зради фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

🔍 Наразі триває досудове розслідування.

Оперативні та слідчі заходи здійснюють співробітники Головного управління СБУ в Донецькій і Луганській областях, а також Територіального управління ДБР у місті Краматорську. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки України продовжує викривати факти співпраці з ворогом на тимчасово окупованих територіях. Цього разу задокументовано колабораційну діяльність мешканки Луганської області, яка обіймає посаду «ректорки» незаконно створеного «вищого навчального закладу».

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