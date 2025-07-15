Вівторок, 15 Липня, 2025
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Рубіо: мирні переговори Трампа — головний пріоритет

Денис Молотов
Денис Молотов
Рубіо: мирні переговори Трампа — головний пріоритет

Зупинка війни в Україні шляхом переговорів залишається пріоритетом президента США Дональда Трампа. Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час розмови з главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії, інформує пресслужба Державного департаменту США.

📌 Основною темою зустрічі були питання безпеки на Близькому Сході, зокрема спільні зусилля щодо недопущення розвитку ядерної зброї в Ірані. Проте, тема війни росії проти України також була піднята у ході перемовин.

📢 «Щодо російсько-української війни, держсекретар наголосив, що пріоритетом президента Трампа залишається припинення війни шляхом досягнення міцного врегулювання шляхом переговорів», — зазначила речниця Держдепартаменту Теммі Брюс.

☝️ Як відомо, Трамп готує новий пакет військової допомоги Україні. Вперше після повернення до влади планує передати озброєння на суму понад 300 мільйонів доларів.

До пакета постачань входять, зокрема, боєприпаси калібру 155 мм і високоточні ракети GMLRS. Про відновлення цих постачань раніше також повідомляли в офіційних джерелах США.

💢 Також нагадаємо, що під час розмови з шостим українським президентом Володимиром Зеленським, яка відбулася минулого тижня, Трамп прямо поцікавився: «Чому ви не вдарили по москві?». На це Зеленський, за даними джерел, відповів: «Ми можемо, якщо ви дасте нам зброю».

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