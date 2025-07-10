Четвер, 10 Липня, 2025
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США бачать можливість негайного припинення вогню в Україні – Келлог

Денис Молотов
Денис Молотов
США бачать можливість негайного припинення вогню в Україні – Келлог

Представник президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог заявив про можливість припинення вогню в Україні вже на поточному етапі війни. Відповідну заяву він зробив у середу, 9 липня, під час виступу на Міжнародній конференції з відновлення України, що проходить у Римі. А вже в ніч на 10 липня, росія здійснила масовану атаку ракетами та дронами по Україні.

📢 «Необхідно негайно зупинити загибель мирних людей», написав Келлог на своїй сторінці у соціальній мережі X (колишній Twitter).

За словами генерала, Сполучені Штати продовжують надавати допомогу Україні з метою захисту її громадян. А також для зменшення кількості жертв серед цивільного населення.

Келлог також наголосив на масштабності попередньої нічної атаки з боку російської федерації, яка викликала серйозну стурбованість у Вашингтоні.

📢 «За одну ніч російський диктатор завдав по Україні понад 740 ударів дронами та ракетами. Це рекордна кількість за весь час повномасштабного вторгнення», – зауважив він.

☝️ Шостий президент України Володимир Зеленський, який також бере участь у конференції, підтвердив, що мав змістовну розмову з Келлогом у Римі.

📢 «Обговорили постачання озброєння, посилення протиповітряної оборони, а також подальші кроки у сфері безпекового співробітництва», – зазначив Зеленський у своєму Telegram.

👉 Зустріч між Зеленським і Келлогом відбулась на тлі рекордної атаки рф та загострення дискусій щодо мирного врегулювання, зокрема в контексті позиції США та ЄС щодо підтримки України.

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