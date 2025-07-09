росія намагається використати слабкості демократій Європи – МЗС Німеччини

У річницю членства Німеччини в Раді Європи міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль виступив з промовою, у якій звинуватив росію в спробах використати слабкості демократій на континенті. Про це у вівторок, 8 липня, повідомляє La Repubblica.

📢 «росія прагне використати слабкості наших демократій та вразливість наших суспільств, пропагуючи теорії змови, ставлячи під сумнів наші демократичні системи та загострюючи розбіжності між нашими народами», – заявив Вадефуль.

Він підкреслив, що російський диктатор володимир путін не забезпечує громадянам рф елементарних прав. Він систематично ігнорує положення Європейської конвенції з прав людини. Саме це, за словами міністра, стало причиною виключення росії з Ради Європи у березні 2022 року – лише через місяць після повномасштабного вторгнення в Україну.

📢 «Наші демократичні свободи – це наша сила. Ось чому вони зараз зазнають нападів, як ніколи раніше. І саме тому ми повинні їх захищати», – наголосив Вадефуль.

☝️ Міністр також нагадав, що лише за умови захисту цінностей Європа може гарантувати стабільність та безпеку своїм громадянам.

У цьому контексті також прозвучала заява президента Франції Еммануеля Макрона, який виступив у британському парламенті перед членами обох палат. Президент Франції заявив:

📢 «Європейці ніколи не відмовляться від України, адже на кону стоїть європейська безпека».

Нагадаємо, 30 червня Йоганн Вадефуль вперше відвідав Київ як міністр закордонних справ Німеччини. Тоді політик підкреслив, що підтримка України буде серед ключових пріоритетів його зовнішньополітичного курсу.

👉 Також раніше Президент Литви Гітанас Науседа попередив союзників, насамперед у Західній та Південній Європі, про серйозність загроз, які несуть плани росії стосовно демократичного світу.