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СБУ ліквідувала агентів ФСБ, що вбили полковника Воронича

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ ліквідувала агентів ФСБ, що вбили полковника Воронича

Під час спецоперації Служба безпеки України знешкодила агентів фсб рф, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в столиці. Про це повідомив голова відомства Василь Малюк у неділю, 13 липня.

📢 «Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані!», – повідомив Малюк.

☝️ Очільник СБУ особисто керував пошуком зловмисників.
Згідно з даними слідства, виконавцями злочину були громадяни іншої держави – чоловік і жінка, які діяли за наказом куратора з ФСБ. Їм доручили стежити за українським офіцером, зібрати дані про його маршрути та розклад, а згодом передали координати схованки зі зброєю.

⚠️ 10 липня, в Голосіївському районі Києва, під час виходу з будинку, Воронича застрелили упритул. Злочинець зробив кілька точних пострілів. Український офіцер загинув на місці.

🔍 Вже за три дні оперативники СБУ та Нацполіції вийшли на слід кілерів, які намагалися «залягти на дно» в Київській області.
Вранці 13 липня проведено спецоперацію із затримання, під час якої зловмисники чинили збройний опір – унаслідок чого були ліквідовані.

📢 «Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!», – наголосив генерал-лейтенант Малюк.

🛡️ У Нацполіції підтвердили, що до скоєння злочину причетні іноземці, чоловік і жінка.

📢 «Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено причетних до скоєння злочину», – йдеться у заяві.

За фактом убивства відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

СБУ акцентує, що 85% ворожих злочинів вдається попередити завдяки превентивній роботі спецслужб.

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