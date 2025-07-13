СБУ ліквідувала агентів ФСБ, що вбили полковника Воронича

Під час спецоперації Служба безпеки України знешкодила агентів фсб рф, причетних до вбивства полковника СБУ Івана Воронича в столиці. Про це повідомив голова відомства Василь Малюк у неділю, 13 липня.

📢 «Агентурно-бойова група фсб рф була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані!», – повідомив Малюк.

☝️ Очільник СБУ особисто керував пошуком зловмисників.

Згідно з даними слідства, виконавцями злочину були громадяни іншої держави – чоловік і жінка, які діяли за наказом куратора з ФСБ. Їм доручили стежити за українським офіцером, зібрати дані про його маршрути та розклад, а згодом передали координати схованки зі зброєю.

⚠️ 10 липня, в Голосіївському районі Києва, під час виходу з будинку, Воронича застрелили упритул. Злочинець зробив кілька точних пострілів. Український офіцер загинув на місці.

🔍 Вже за три дні оперативники СБУ та Нацполіції вийшли на слід кілерів, які намагалися «залягти на дно» в Київській області.

Вранці 13 липня проведено спецоперацію із затримання, під час якої зловмисники чинили збройний опір – унаслідок чого були ліквідовані.

📢 «Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!», – наголосив генерал-лейтенант Малюк.

🛡️ У Нацполіції підтвердили, що до скоєння злочину причетні іноземці, чоловік і жінка.

📢 «Завдяки спільній роботі оперативників поліції Києва та СБУ, слідчих, аналітиків кримінального аналізу, було встановлено причетних до скоєння злочину», – йдеться у заяві.

За фактом убивства відкрито кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України – посягання на життя працівника правоохоронного органу.

СБУ акцентує, що 85% ворожих злочинів вдається попередити завдяки превентивній роботі спецслужб.