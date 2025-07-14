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ЄС вже майже погодив нові санкції проти росії – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС вже майже погодив нові санкції проти росії - ЗМІ

Європейський Союз готується до запровадження 18-го пакета санкцій проти росії, який включатиме оновлену формулу обмеження цін на нафту. Про це в неділю, 14 липня, повідомило агентство Reuters, посилаючись на чотири поінформовані джерела.

☝️ Усі ключові положення узгоджені. Однак, одна з країн ЄС поки що висловлює технічні застереження щодо точного рівня нової граничної ціни. Водночас дипломати впевнені, що фінальна згода буде досягнута вже в понеділок, перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС, яке має остаточно затвердити пакет.

📉 Однією з головних змін стане введення плаваючого цінового механізму, згідно з яким обмеження цін на нафту з росії встановлюватиметься на рівні 15% нижче за середню ринкову вартість сирої нафти за останні три місяці.

🛢️ За інформацією джерел, початковий орієнтир складе близько 47 доларів за барель. Надалі це значення буде переглядатися кожні шість місяців, а не щоквартально, як передбачалося раніше.

📢 «Словаччина, яка затримувала запропонований пакет, все ще очікує запевнень від Європейської комісії щодо своїх занепокоєнь щодо планів поступового припинення поставок російського газу, але погодилася на нові заходи», – цитує Reuters свої джерела.

У публікації наголошується, що в основі змін — пропозиція прив’язати цінову стелю до ринкових показників. Це має зменшити доходи кремля та посилити ефективність санкційної політики ЄС.

📌 Нагадаємо, раніше Єврокомісія вже ініціювала обговорення нової моделі санкцій з урахуванням ринкових змін на енергетичних ринках. Це стало основою для перегляду механізму нафтових обмежень.

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