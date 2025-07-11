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Атака БпЛА на рф: пожежа на ворожих підприємствах ВПК

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака БпЛА на рф: пожежа на ворожих підприємствах ВПК

У ніч проти п’ятниці, 11 липня, відразу в кількох регіонах на росії було зафіксовано переміщення та атаку дронів, що супроводжувалася вибухами та пожежею. Йдеться про Курську й Тульську області, а також Підмосков’я. Про це повідомляють численні Telegram-канали та російські місцеві моніторингові джерела.

📌 За інформацією місцевих пабліків, у Курській області спостерігався проліт понад десятка БпЛА. Мешканці Курчатова чули роботу засобів протиповітряної оборони поблизу Курської атомної електростанції.

📌 Губернатор регіону Олександр Хінштейн підтвердив удар безпілотника по підприємству ТОВ «Псільське» у селі Мале Солдатське Бєлівського району. За його словами, внаслідок атаки спалахнула пожежа у виробничих приміщеннях, де зберігається техніка.

📌 Атака дронів на росії також була зафіксована в Тульській області. За даними каналу Exilenova+, однією з ймовірних цілей було Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова, яке займається розробкою зенітних ракетно-гарматних комплексів.

📌 Жителі підмосковного міста Дубна повідомляли про не менше десяти вибухів. Канал ASTRA пише, що ударів зазнало підприємство «Кронштадт», яке спеціалізується на розробці безпілотних літальних апаратів.

Раніше стало відомо про атаку дронами по Азовському оптико-механічному заводу у Ростовській області. За наявними даними, на територію підприємства влучили щонайменше десять БпЛА.

🧪 Також Центр протидії дезінформації (ЦПД) України при РНБО підтвердив атаку на хімічний завод у Московській області, де виготовляють вибухові речовини, порохи та компоненти для ракетного озброєння.

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