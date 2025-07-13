Повідомлено про підозру «ректорці» псевдовишу з Луганщини

Служба безпеки України продовжує викривати факти співпраці з ворогом на тимчасово окупованих територіях. Цього разу задокументовано колабораційну діяльність мешканки Луганської області, яка обіймає посаду «ректорки» незаконно створеного «вищого навчального закладу». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

📌 Як встановило слідство, після початку окупації Луганщини у 2014 році фігурантка добровільно перейшла на бік загарбників. Її призначили очільницею так званого «університету», що працює під контролем окупаційної адміністрації рф.

У 2023 році за вказівкою кремлівських кураторів псевдовиш отримав офіційний статус у російській системі освіти: «Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти “Луганський державний університет”».

🎓 Під її керівництвом заклад повністю перейшов на російські освітні стандарти, а навчання було інтегровано до системи рф. Таким чином, університет став інструментом пропаганди і русифікації на окупованій території.

Окрім освітньої сфери, фігурантка активно бере участь у політичній діяльності на боці окупаційної влади:

У 2018 році обрана до складу «народної ради лнр» за результатами псевдовиборів;

У 2018 році обрана до складу «народної ради лнр» за результатами псевдовиборів; У 2022 році брала участь у голосуванні за «закон про референдум» щодо приєднання Луганщини до складу росії;

У 2023 році стала «депутатом» від провладної російської партії «єдіная росія»;

Наразі очолює один із «комітетів» у складі так званої «народної ради лнр».

⚖️ Слідчі СБУ повідомили зловмисниці про підозру за ч. 3 та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — «колабораційна діяльність».

Жінка нині переховується від українського правосуддя, однак досудове розслідування триває. Його здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

☝️ Також нагадаємо, що за організацію псевдовиборів на тимчасово окупованій території Луганщини суд заочно призначив покарання колишній працівниці служби у справах дітей Щастинської районної державної адміністрації.