Північна Корея передала росії 12 мільйонів снарядів — розвідка

Північна Корея передає зброю росії у значних масштабах. Станом на липень вже здійснено постачання понад 28 тисяч контейнерів із боєприпасами та озброєнням. Включаючи понад 12 мільйонів артилерійських снарядів калібру 152 мм. Відповідну інформацію оприлюднила у неділю військова розвідка Південної Кореї, передає агентство Yonhap.

📢 «Якщо рахувати у 152-мм снарядах, (кількість переданих боєприпасів) оцінюється в понад 12 мільйонів», — повідомило Розвідувальне управління Міністерства оборони Південної Кореї (DIA).

☝️ Згідно з оцінками південнокорейських військових аналітиків, КНДР почала систематичні поставки артилерії до рф у жовтні минулого року. Передається не лише звичайне озброєння, а й направляється приблизно 13 тисяч військовослужбовців на підтримку збройної агресії проти України.

У доповіді також зазначається, що у липні або серпні очікується нове відправлення північнокорейських військових на територію росії. Йдеться про розширення військової присутності КНДР, що, за словами Сеула, є частиною послідовної стратегії Пхеньяна щодо підтримки москви.

Також російські ЗМІ раніше повідомляли, що Північна Корея має намір направити приблизно 5 тисяч будівельників та тисячу саперів до Курської області, де ті братимуть участь у так званих «відновлювальних роботах».

📌 Офіційний Пхеньян підтвердив наявність військової участі на росії, посилаючись на договір про стратегічне партнерство, укладений між двома країнами.

У москві при цьому вже не заперечують факти перекидання військових із КНДР на росію для подальшої війни в Україні. Але в коментарях російських посадовців таку інформацію називають «суперечливою».

☝️ Раніше стало відомо, що росія бере участь у запуску виробництва Шахедів у КНДР та підготовці північнокорейських фахівців для їх застосування.