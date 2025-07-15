Повітряні сили: понад 240 дронів знищено за добу

У ніч на вівторок, 15 липня, росія здійснила чергову масовану атаку дронами по території України. За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, противник застосував 267 безпілотників різних типів, з яких 244 були знищені або придушені засобами протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Безпілотники запускалися з різних напрямків: з російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ. А також із тимчасово окупованої території Донеччини. Основу ударної групи складали близько 200 дронів типу «Shahed», які є одними з основних засобів повітряного терору рф.

📢 «Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи», — зазначили у Повітряних силах.

☝️ Станом на 13:00, за уточненими даними, було знищено 178 ворожих «Shahed» та інших БпЛА у північних, південних, східних і центральних регіонах України.

📌 Крім того, 66 дронів-імітаторів були втрачені локаційно або подавлені засобами РЕБ.

📢 «Зафіксовано влучання 23 БпЛА в семи різних локаціях. А також падіння уламків збитих дронів у дев’яти місцях», — йдеться в офіційному звіті.

☝️ Як повідомлялося, цієї ночі під ворожу атаку потрапила Шосткинська громада Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад, житлові багатоповерхівки та приватні будинки. За попередніми даними, постраждала щонайменше одна людина.

👉 Також нагадаємо, що в понеділок, 14 липня, війська рф влаштували чергові атаки на Харківщині, завдавши авіаційних і дронових ударів по цивільній інфраструктурі.