Жінку з Луганщини засудили за співпрацю з окупантами

За результатами розслідування Служби безпеки України, суд оголосив вирок мешканці Луганщини – ворожій поплічниці. Ця особа брала участь в організації псевдореферендуму на окупованій Луганщині у вересні 2022 року. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про підприємницю зі Старобільського району, яка з ідеологічних і матеріальних міркувань погодилася на співпрацю з окупаційною адміністрацією. За інформацією слідства, жінка стала членом так званої «дільничної комісії» у селі Підгорівка, що поблизу Старобільська.

У день проведення фіктивного голосування фігурантка працювала на дільниці, а також здійснювала виїзди з урною до прилеглих населених пунктів, закликаючи мешканців брати участь у голосуванні за «приєднання» до рф. Після завершення процедури вона взяла участь у підрахунку голосів і складанні відповідного «протоколу».

⚖️ За результатами розгляду справи, суд визнав її винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

🔹 ч. 2 ст. 110 — умисні дії щодо зміни меж державного кордону України, вчинені групою осіб ;

; 🔹 ч. 5 ст. 111-1 — організація та проведення незаконного “референдуму” на окупованій території.

📌 Згідно з вироком, зловмисницю засуджено заочно до 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Вона перебуває у розшуку, і строк відбування покарання розпочнеться з моменту її затримання.

☝️ У ході розслідування СБУ встановила всіх учасників та організаторів «референдуму» на території Старобільщини. Усім уже повідомлено про підозру. Наразі вживаються заходи для їх притягнення до кримінальної відповідальності.

🔎 Оперативні дії проводили співробітники Головного управління СБУ у Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Також нагадаємо, що завдяки доказам, зібраним Службою безпеки України, суд заочно визнав винним у колабораційній діяльності мешканця окупованої Голубівки (колишнього Кіровська).