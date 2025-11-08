Субота, 8 Листопада, 2025
Сервіс Starlink подолав позначку у 8 мільйонів користувачів

Денис Молотов
Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, що належить компанії SpaceX, досяг нового рекорду — кількість його активних користувачів у світі перевищила 8 мільйонів осіб. Про це повідомив інвестор компанії Tesla Сойєр Меррітт.

📢 «Starlink офіційно перетнув позначку у 8 мільйонів активних користувачів», — заявив Меррітт, коментуючи черговий етап розширення глобальної мережі супутникового інтернету.

Ще в серпні 2025 року кількість клієнтів Starlink становила приблизно 7 мільйонів, а в червні — 6 мільйонів. Таким чином, щоденний приріст аудиторії за останні місяці перевищував 14,2 тисячі користувачів, що на 17% більше, ніж показники, зафіксовані два місяці тому.

Перший мільйон підписників сервіс отримав наприкінці 2022 року, коли мережа почала стабільно працювати на території Аляски та Канади після розгортання супутників на високих орбітах. З того часу компанія демонструє стійке зростання абонентської бази та поступове розширення зони покриття.

☝️ Водночас покращилась і якість з’єднання. За даними компанії, із січня по жовтень 2025 року середня швидкість Starlink збільшилась більш ніж на 50%. Це стало можливим завдяки активним запускам нових супутників і постійному оновленню програмного забезпечення, яке оптимізує маршрути передачі сигналу.

Станом на жовтень 2025 року, SpaceX вже вивела на орбіту понад 10 тисяч супутників Starlink, що робить цю систему наймасштабнішою діючою супутниковою мережею у світі.

Starlink наразі забезпечує доступ до інтернету в десятках країн. Включно з віддаленими районами, де традиційні мережі зв’язку малодоступні або взагалі відсутні.

