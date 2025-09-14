Рубіжанська громада оновила програму підтримки Захисників

Рубіжанська громада розширила програму підтримки Захисників і Захисниць, аби надати додаткову фінансову допомогу своїм мешканцям, які стали на захист держави. Відповідне рішення закріплене розпорядженням начальника військової адміністрації від 22 серпня 2025 року № 270. Про це йдеться на офіційному сайті Рубіжанської МВА.

📄 Згідно з документом, до Програми надання одноразової грошової допомоги «Громада – Захисникам і Захисницям» на 2025 рік включено ще одну категорію отримувачів. Йдеться про громадян, які були призвані на військову службу під час мобілізації в особливий період.

✅ Передбачено, що одноразова грошова допомога для військовослужбовців становитиме 50 тисяч гривень. Таке рішення покликане підтримати не лише тих, хто вже тривалий час виконує свій обов’язок, а й тих, хто нещодавно став до лав оборонців Батьківщини.

☝️ Для отримання допомоги необхідно подати відповідний пакет документів. Ознайомитися з його переліком та завантажити форму заяви можна на офіційному сайті Рубіжанської військової адміністрації за 👉 посиланням.

Крім того, громадянам доступні телефони для довідок, за якими можна уточнити деталі:

📞 050-166-52-22;

📞 050-767-19-69;

📞 093-570-60-10.

Рубіжанська громада демонструє системний підхід до соціальної підтримки військовослужбовців. Розширення програми «Громада – Захисникам і Захисницям» спрямоване на те, щоб охопити максимально можливе коло людей, які долучилися до оборони України.

🔸 Також раніше було повідомлено, що Захисники України отримали понад 400 тисяч гривень від Лисичанської громади.