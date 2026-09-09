Рубіо: для відновлення переговорів можуть розробити дорожню карту

Державний секретар США Марко Рубіо припустив, що найближчими тижнями з’явиться можливість розробити дорожню карту для відновлення переговорів України та росії. Зустрічі американських представників у Києві й москві він назвав «змістовними».

Рубіо говорив про це під час спілкування з журналістами в Колумбії. Його заяву 9 вересня оприлюднила «Українська правда».

Рубіо про відновлення переговорів

Держсекретар прокоментував візити представників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до України й росії. За його словами, під час зустрічей обговорювали нові ідеї.

📢 «На мою думку, це були змістовні переговори. Я не хочу оцінювати їх як хороші або погані, продуктивні або непродуктивні, а лише зазначити, що вони були змістовними. Обговорювалися нові ідеї», — сказав він.

Рубіо назвав війну росії проти України «дуже складним конфліктом». За його оцінкою, тривалий час сторони не демонстрували значних зрушень у готовності до поступок. Україна та росія продовжують дотримуватися своїх «червоних ліній».

Водночас держсекретар висловив сподівання, що останні зустрічі допоможуть визначити подальші дипломатичні кроки.

📢 «Я не хочу бути надто оптимістичним, але я і не песиміст. На мою думку, найближчими тижнями з’явиться можливість розробити дорожню карту для подальших кроків з відновлення переговорів і, можливо, дійти висновку, який буде прийнятним для обох сторін», — заявив він.

Для завершення війни домовленості мають погодити обидві сторони, наголосив Рубіо. США готові й надалі виконувати роль посередника.

SECRETARY RUBIO: These were substantive talks over the weekend, both in Kyiv and in Moscow. Hopefully from that, we can create a path forward to restart talks that the U.S. has always been willing to play the role of a mediator in. pic.twitter.com/XzndEQ1W5J — Department of State (@StateDept) September 8, 2026

Які зустрічі передували заяві

5 вересня Віткофф і Кушнер провели переговори з володимиром путіним у москві. Наступного дня американські представники прибули до Києва та зустрілися з шостим президентом України В.О. Зеленським.

До переговорів у Києві також долучилися радники керівників Франції, Великої Британії та Німеччини. З ними відбувся окремий раунд обговорень.

За повідомленням Офісу президента, учасники говорили про гарантії безпеки, відновлення України та підготовку до зими. Зеленський також повідомив про домовленість провести нову зустріч представників України, Європи та США.

В інтерв’ю Axios президент зазначив, що американські посланці привезли нові ідеї. Їхній візит, за його словами, був спрямований передусім на розблокування дипломатичного процесу.