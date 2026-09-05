Віткофф і Кушнер прибули на росіяю до москви

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до москви в суботу, 5 вересня. Про це повідомили російські державні медіа. Поїздка відбувається в межах американських зусиль щодо завершення війни росії проти України. Повідомлення про прибуття переговорників також передає Associated Press, посилаючись на російські джерела. За даними агентства ТАРС, в аеропорту їх зустрів представник президента рф кирило дмитрієв.

Що повідомили про прибуття до москви

📢 «Американські переговорники Віткофф та Кушнер прибули до москви», — повідомило російське державне агентство ТАРС.

За повідомленнями російських ЗМІ, літак Boeing C-32A приземлився в московському аеропорту Внуково. Цей тип літака використовують для перевезення американських високопосадовців.

ℹ️ C-32A є спеціально обладнаною версією Boeing 757-200. Серед його основних пасажирів — віцепрезидент США, перша леді, члени уряду та Конгресу. Таке призначення літака зазначене в офіційних матеріалах Повітряних сил США.

Віткофф і Кушнер планують переговори в москві та Києві

Напередодні Дональд Трамп підтвердив поїздку своїх представників до росії та України. За його словами, вони везуть пропозицію щодо завершення війни. Про заяву американського президента повідомляло Associated Press.

За попереднім графіком, московські переговори запланували на суботу, 5 вересня. Наступного дня посланці мають зустрітися з шостим президентом України В.О. Зеленським у Києві.

Саме таку послідовність зустрічей описало Axios, посилаючись на американських посадовців. За інформацією видання, у москві передбачаєься розмова з володимиром путіним.

Що відомо про безпекові питання візиту до Києва

Раніше The Kyiv Independent повідомило про обговорення альтернативних планів поїздки. За словами обізнаного співрозмовника видання, Віткофф «почав боятися» через безпекову ситуацію.

В оновленому матеріалі The Kyiv Independent повідомило, що Зеленський підтвердив приїзд посланців на 6 вересня. Таким чином, після повідомлень про безпекові побоювання київська зустріч залишалася в оголошеному графіку.

Окремо шостий президент України заявив про готовність припинити повітряні удари на час поїздки американських представників. Він закликав росію вчинити так само. На момент публікації агентства публічної відповіді москви на цю пропозицію не було.