Повідомлено про підозру пособниці агресора: забезпечує воєнну логістику рф на Луганщині

СБУ заочно повідомила про підозру жительці Щастинського району Луганщини. За даними слідства, вона очолила станцію «Новий Айдар» на окупованій території та забезпечує залізничні перевезення для російських військ. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Слідчі встановили, що у 2024 році працівниця Луганської ТЕС погодилася на пропозицію окупантів. Вона стала виконувачкою обов’язків начальниці станції у складі незаконно створеної Луганської філії підприємства «залізниці новоросії».

Як станцію «Новий Айдар» використовують для перевезень

Станція розташована на залізничній гілці, яка сполучає Луганськ із північчю області та рф. За даними СБУ, окупанти використовують цей маршрут для перекидання військової техніки й особового складу на Куп’янський напрямок.

Через станцію також вивозять до рф українську агропродукцію та металопрокат із захопленого Алчевського металургійного комбінату. У зворотному напрямку транспортують паливно-мастильні матеріали, вугілля та металургійну сировину.

За версією слідства, підозрювана забезпечує першочерговий пропуск і відправлення військових ешелонів. Вона звітує оперативному штабу окупантів про дотримання графіків їхнього руху.

Крім того, жінка організовує підготовку приміщень станції для розміщення військовослужбовців зс рф.

СБУ також повідомляє про поширення нею російської пропаганди серед підлеглих і колег.

⚖️ Яке покарання передбачає стаття

Зловмисниці інкримінують пособництво державі-агресору за частиною першою статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Ця норма передбачає від 10 до 12 років позбавлення волі. Додаткове покарання — заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Конфіскація майна можлива, але не є обов’язковою. Таку санкцію встановлено законом, яким доповнили Кримінальний кодекс статтею 111-2.

Розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з Управлінням СБУ в Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.

Також нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Національною поліцією завершили розслідування корупційної схеми посадовця однієї з релокованих міських військових адміністрацій Луганської області.