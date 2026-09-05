У Німеччині почали виробництво понад 5000 дронів для України

Українська компанія Airlogix та німецько-американська Auterion розпочали серійне виробництво дронів Anubis і Seth-X у Німеччині. Замовлення для Сил оборони України охоплює понад 5000 безпілотників. Його фінансує німецький уряд.

Виробництво організувала спільна компанія Auterion Airlogix Joint Venture GmbH. Перші апарати вже виготовлено. Про початок серійного випуску підприємство повідомило 3 вересня, а наступного дня новину опублікував Defense Express.

💶 Вартість контракту та строки виробництва дронів

Замовлення планують виконати до середини 2027 року. Його вартість оцінюють приблизно у 300 млн євро, повідомляє німецьке видання n-tv із посиланням на промислові кола.

Партнери розподілили роботу між програмною та апаратною складовими. Auterion постачає програмне забезпечення, а Airlogix відповідає за конструкцію й обладнання безпілотників.

Контракт передбачає випуск двох моделей. Anubis належить до важких ударних безпілотників, тоді як Seth-X призначений для застосування на середній дальності.

Де виготовляють Anubis і Seth-X

Серійний випуск розгорнули на підприємстві поблизу Мюнхена. Крім цього майданчика, партнери планують відкрити ще один завод у Східній Німеччині.

Виробничу модель розробили з можливістю відтворення на інших підприємствах. Це передбачає розширення випуску за межами початкового майданчика.

За заявою Auterion, безпілотники пристосовані до роботи в умовах радіоелектронної протидії. Програмне забезпечення компанії підтримує автономну навігацію та стійкість до впливу засобів РЕБ.

Як створювали спільне підприємство

Airlogix та Auterion оголосили про створення спільної компанії 13 лютого 2026 року під час Мюнхенської безпекової конференції. Проєкт отримав підтримку урядів України та Німеччини.

Партнерство поєднало українські безпілотні платформи з програмним забезпеченням Auterion і виробничими потужностями в Німеччині. Початкові постачання запланували на 2026 рік. Ці умови компанії виклали в повідомленні про створення підприємства.

У квітні партнери оголосили про перший німецький контракт на тисячі ударних систем для України. До початку вересня підприємство перейшло до серійного виготовлення Anubis і Seth-X.

Нинішнє замовлення охоплює обидві моделі безпілотників. У повідомленні про запуск виробництва їх кількість наведено сукупно, без розподілу між Anubis і Seth-X.

Також нагадаємо, що норвезький та німецький міністри оборони — Торе Сандвік і Борис Пісторіус — підписали історичну двосторонню угоду на полях Мюнхенської конференції з безпеки.