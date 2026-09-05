ПСЖ із Забарним на лаві запасних програв Монако та залишився без перемог у Лізі 1

«Парі Сен-Жермен» програв «Монако» з рахунком 1:2 у матчі третього туру Ліги 1, який відбувся 4 вересня 2026 року в Парижі. Український захисник Ілля Забарний увесь поєдинок провів на лаві запасних, а чинний чемпіон Франції після трьох турів досі не перемагав у чемпіонаті.

Парижани відкрили рахунок на 31-й хвилині: після атаки за участю Воррена Заїр-Емері та Хвічі Кварацхелії капітан Маркіньйос опинився у потрібному місці й забив свій 45-й гол за клуб. До перерви господарі виглядали переконливіше, але не змогли розвинути перевагу.

Після перерви «Монако» змінив перебіг зустрічі. На 58-й хвилині Флавіо Назінью головою замкнув подачу Джордана Тезе, а ще через 14 хвилин Станіс Ідумбо вивів гостей уперед після передачі Александра Головіна. Для бельгійського вінгера це був лише другий гол за монегаський клуб.

Героєм матчу став воротар «Монако»

«ПСЖ» намагався відігратися, проте гол Феррана Торреса на 84-й хвилині скасували через офсайд на початку атаки. У компенсований час Лукаc Градецкі врятував команду після небезпечного удару Усмана Дембеле. За даними офіційного звіту «Монако», фінський воротар здійснив дев’ять сейвів і став одним із головних авторів сенсаційної перемоги.

«Монако» зберіг одноосібне лідерство в чемпіонаті, тоді як «ПСЖ» набрав лише два очки у трьох стартових матчах. Команда Луїса Енріке щоразу пропускала по два голи, а відставання від монегасків уже становить сім очок.

Забарний цього разу не вийшов на поле. Українець був серед запасних у складі парижан, але тренер використав інших захисників. Його дебют за «ПСЖ» у сезоні тепер може відбутися в найближчому матчі Ліги чемпіонів.

Наступний матч — у Лізі чемпіонів

Уже в середу, 9 вересня, «ПСЖ» прийме «Слован» із Братислави у першому турі лігового етапу Ліги чемпіонів. Після невдалого старту в національному чемпіонаті парижанам потрібно буде не лише здобути результат, а й продемонструвати більшу надійність в обороні. Деталі матчу та склад команд оприлюднив офіційний сайт «ПСЖ».