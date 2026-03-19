Розширено програму компенсацій першого внеску за «єОселя» в Лисичанській громаді

Лисичанська громада розширила програму компенсації першого внеску за іпотеку. З лютого 2026 року розширено умови участі в програмі підтримки за державною ініціативою «єОселя». Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у четвер. 19 березня.

Відтепер скористатися допомогою можуть не лише нові позичальники, а й ті, хто отримав кредити з моменту запуску програми у 2022 році.

📊 Розмір фінансової підтримки становить 30% від суми початкового внеску за кредитом. Водночас встановлено граничний ліміт — до 180 тисяч гривень.

Право на отримання допомоги мають мешканці Лисичанської громади, які відповідають таким критеріям:

були зареєстровані на території громади станом на 24 лютого 2022 року та на момент оформлення кредиту мали зареєстроване місце проживання на території громади;

мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), зареєстрований у будь-якому регіоні України.

📲 Отримати додаткову інформацію можна за телефонами:

+380 (95) 352 09 14

+380 (50) 567 63 92

➡️ Ознайомитися з повним текстом Програми, завантажити зразки заяв та згоди можна за 👉 посиланням