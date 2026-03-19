Розширено програму компенсацій першого внеску за «єОселя» в Лисичанській громаді

Денис Молотов
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 19.03.2026

Лисичанська громада розширила програму компенсації першого внеску за іпотеку. З лютого 2026 року розширено умови участі в програмі підтримки за державною ініціативою «єОселя». Про це повідомила пресслужба Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) у четвер. 19 березня.

Відтепер скористатися допомогою можуть не лише нові позичальники, а й ті, хто отримав кредити з моменту запуску програми у 2022 році.

📊 Розмір фінансової підтримки становить 30% від суми початкового внеску за кредитом. Водночас встановлено граничний ліміт — до 180 тисяч гривень.

Право на отримання допомоги мають мешканці Лисичанської громади, які відповідають таким критеріям:
  • були зареєстровані на території громади станом на 24 лютого 2022 року та на момент оформлення кредиту мали зареєстроване місце проживання на території громади;
  • мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), зареєстрований у будь-якому регіоні України.

📲 Отримати додаткову інформацію можна за телефонами:

  • +380 (95) 352 09 14
  • +380 (50) 567 63 92

➡️ Ознайомитися з повним текстом Програми, завантажити зразки заяв та згоди можна за 👉 посиланням

  • Також нагадаємо, що компенсація за зруйноване житло мешканцям Луганської області обговорювалась під час засідання Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії чи які перебувають під тимчасовою окупацією рф.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Луганщина виділить майже 71 млн грн на техніку для Сил оборони

ЛУГАНЩИНА

рф атакувала транспорт і громади на Сумщині: є загиблі

ВІЙНА

У Запоріжжі після атаки рф загинула жінка та масштабне знеструмлення

ВІЙНА

Окупанти планують переселити понад 100 тисяч рашистів на ТОТ України

СУСПІЛЬСТВО

Норвегія виділить Україні 200 млн доларів бюджетної підтримки

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що путін, ймовірно, допомагає Ірану

ВАЖЛИВО

До половини боїв припало на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Суд у Гаазі почав розслідувати злочини режиму Лукашенка

ПОЛІТИКА

Авіаудар по Краматорську: постраждали восьмеро людей

ВАЖЛИВО

У США зафіксували рекордне подорожчання пального

ВАЖЛИВО

Оборонці з Луганщини отримали фінансову підтримку

ЛУГАНЩИНА

У столиці після атаки рф зафіксували падіння уламків дронів

ВАЖЛИВО

Український аналог ATACMS – яка вона, нова балістична ракета FP-7

ПОДІЇ

Україна отримала повний пакет умов для вступу до ЄС

ВАЖЛИВО

«Грошопровід» у сейфі: що виявили під час слідчих дій у Києві

КРИМІНАЛ
