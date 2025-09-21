Неділя, 21 Вересня, 2025
Розчарований путіним Трамп закликав світ знизити ціни на нафту для тиску на москву

Денис Молотов
США збільшили видобуток нафти та вживають усіх можливих заходів для зниження її вартості. Про це заявив президент США Дональд Трамп в ефірі телеканалу Fox. Американський лідер наголосив, що така стратегія може створити додатковий економічний тиск і пришвидшити завершення війни в Україні.

Американський лідер закликав інші країни також долучитися до зусиль щодо зниження вартості енергоносіїв.

📢 «Це автоматично зупинить війну росії проти України. Знизьте ціни ще трохи, і це зупинить війну. Я розчарований путіним, але вони програють, гине 5 тисяч людей щотижня. Від 5 до 7 тисяч людей гинуть щотижня без причини», – заявив Трамп.

☝️ Раніше він уже наголошував на готовності вдатися до жорстких санкцій проти росії за умови, що всі країни НАТО підтримають такі самі обмеження та відмовляться від закупівлі російської нафти.

👉 Також відомо, що Трамп під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня, заявив, що у питанні врегулювання війни в Україні російський правитель володімір путін «підвів» його.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"