Російські загарбники вбили 13 людей у Запоріжжі, багато поранених

Унаслідок авіаційного удару, завданого російськими загарбниками по Запоріжжю, загинули 13 людей, а ще 30 отримали поранення. Про це стало відомо в середу, 8 січня.

📢 «30 постраждалих унаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доправлені до лікарень обласного центру», — повідомив у Telegram очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, на місці події працюють сім медичних бригад, а також поліцейські та рятувальники ДСНС. Пізніше стало відомо, що кількість загиблих зросла до 13.

📢 «Серед поранених через сьогоднішню ворожу атаку 13-річна дівчинка. Вона перебуває в лікарні, і медики оцінюють її стан як середньої тяжкості», — додали у Запорізькій ОВА.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 13 постраждалих під час удару керованими авіабомбами по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.

❗Шостий президент України Володимир Зеленський також відреагував на трагедію, зазначивши: «Станом на зараз відомо про десятки поранених. Усім надається необхідна допомога. На жаль, відомо про 13 убитих людей. Мої співчуття рідним і близьким. Кількість жертв може збільшитися».