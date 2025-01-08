Запоріжжя під російським ударом: є загиблі, багато поранених

Російські окупаційні війска завдали авіаудару по місту Запоріжжя, у результаті якого загинула щонайменше одна людина, а ще тринадцять отримали поранення. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у середу, 8 січня.

Федоров раніше попередив мешканців області про можливе застосування керованих авіаційних бомб (КАБів), а згодом поінформував про вибухи та атаку на промислову інфраструктуру Запоріжжя.

📢 «Одна людина загинула, ще троє — поранені. Такі попередні наслідки ворожого удару по Запоріжжю», — написав Федоров, додавши відео з місця подій.

Станом на цей час у регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу нових ударів балістичними ракетами. У Запоріжжі знову лунають вибухи.

📢 «Тридцять постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники», — повідомив Федоров, оновлені дані з місця ворожого удару.

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☝️ Нагадаємо, що три дні тому російський безпілотник атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Запорізькому районі. Тоді, на щастя, обійшлося без постраждалих. Також поліцейські зафіксували численні пошкодження житлових будинків місцевих жителів у результаті влучань ворожих снарядів. Також постраждали гаражі, господарські споруди, приватне майно та транспортні засоби.

Крім того, за кілька годин до початку 2025 року у Запоріжжі пролунали щонайменше два вибухи під час повітряної тривоги, після яких було зафіксовано пожежу в приватному секторі.