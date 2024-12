Російські військові атакували машину МАГАТЕ дроном

Російські загарбники вперше завдали удару дроном по автомобілю місії МАГАТЕ, яка прямувала до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Інформацію про це оприлюднив народний депутат та військовослужбовець Сергій Рудик.

📢 «Щоби прямою наводкою лупанути по машині МАГАТЕ дроном — це вперше. Якби не броня, невідомо чим ця історія сьогодні закінчилася», — написав Рудик на своїй сторінці у Facebook, додавши відео пошкодженого автомобіля, в якому видно, що задня частина позашляховика пошкоджена і горить.

Депутат зазначив, що це вже 17-й раз, коли він супроводжував місію МАГАТЕ до окупованої станції, і всьоме він виконував роль керівника такої групи. Рудик також розповів, що перед атакою російські окупанти дистанційно замінували частину дороги, по якій українські військові передають експертів МАГАТЕ на окуповану територію.

📢 «При чому, дистанційно позаміновували найпаскуднішим, що може бути – мінами-пелюстками, по нашому — метеликами. Ці міни малопомітні й заборонені в усьому цивілізованому світі, крім орків. Сьогодні пронесло, всі цілі», — додав він.

Про варварський інцидент російської атаки повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі X (колишній Twitter), він зазначив, що напад стався під час 26-ї ротації місії агентства. Хоча Гроссі не уточнив, хто здійснив атаку, він назвав її «неприпустимою» і підкреслив, що, на щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

A drone hit and severely damaged an official vehicle of the IAEA on the road to Ukraine’s Zaporizhzhya Nuclear Power Plant today, in what @RafaelMGrossi condemned as an “unacceptable” attack on Agency staff working to prevent a nuclear accident during the military conflict. pic.twitter.com/XsqImDjISF

— IAEA – International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 10, 2024