Вівторок, 10 Грудня, 2024
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Російські військові атакували машину МАГАТЕ дроном

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські військові атакували машину МАГАТЕ дроном
Наслідки російської атака на транспорт місії МАГАТЕ

Російські загарбники вперше завдали удару дроном по автомобілю місії МАГАТЕ, яка прямувала до тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Інформацію про це оприлюднив народний депутат та військовослужбовець Сергій Рудик.

📢 «Щоби прямою наводкою лупанути по машині МАГАТЕ дроном — це вперше. Якби не броня, невідомо чим ця історія сьогодні закінчилася», — написав Рудик на своїй сторінці у Facebook, додавши відео пошкодженого автомобіля, в якому видно, що задня частина позашляховика пошкоджена і горить.

Депутат зазначив, що це вже 17-й раз, коли він супроводжував місію МАГАТЕ до окупованої станції, і всьоме він виконував роль керівника такої групи. Рудик також розповів, що перед атакою російські окупанти дистанційно замінували частину дороги, по якій українські військові передають експертів МАГАТЕ на окуповану територію.

📢 «При чому, дистанційно позаміновували найпаскуднішим, що може бути – мінами-пелюстками, по нашому — метеликами. Ці міни малопомітні й заборонені в усьому цивілізованому світі, крім орків. Сьогодні пронесло, всі цілі», — додав він.

Реакція міжнародної спільноти

Про варварський інцидент російської атаки повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. У повідомленні, оприлюдненому в соціальній мережі X (колишній Twitter), він зазначив, що напад стався під час 26-ї ротації місії агентства. Хоча Гроссі не уточнив, хто здійснив атаку, він назвав її «неприпустимою» і підкреслив, що, на щастя, ніхто зі співробітників не постраждав.

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі заявив, що атаку на автомобіль колони МАГАТЕ здійснив російський FPV-дрон.

📢 «Цей напад наочно продемонстрував, як Росія ставиться до всього, що пов’язано з міжнародним правом, міжнародними інституціями та безпекою. Росіяни не могли не знати про свою ціль. Вони точно знали, що робили, і діяли свідомо. Цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції як із боку МАГАТЕ, так і з боку інших міжнародних партнерів. Мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини», — наголосив Зеленський.

Систематичні напади росіян на цивільних тривають

☝️ 8 грудня російські війська використали дрони для атак на цивільне населення у Херсоні. Внаслідок цих дій щонайменше шість людей отримали поранення, а одна людина загинула.

☝️ Також раніше у Покровській громаді Донецької області внаслідок атаки трьох російських FPV-дронів на територію вугільного підприємства отримали поранення двоє працівників.

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