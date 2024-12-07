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Удар дронів рф: постраждали працівники вугільного підприємства на Донеччині

Денис Молотов
Денис Молотов
Удар дронів рф: постраждали працівники вугільного підприємства на Донеччині

У Покровській громаді Донецької області внаслідок атаки трьох російських FPV-дронів на територію вугільного підприємства отримали поранення двоє працівників. Про це в суботу, 7 грудня, повідомила Покровська міська військова адміністрація (МВА).

📢 «Близько 11:40 (6 грудня – ред.) зафіксовано влучання трьох FPV-дронів на територію вугільного підприємства, що розташоване у с. Котлине. Внаслідок обстрілу двоє працівників отримали поранення», – зазначається в офіційному повідомленні.

У результаті атаки було пошкоджено електричний трансформатор потужністю 16 мВт та вантажний автомобіль. Втім, як зазначили в адміністрації, підприємство продовжує працювати у штатному режимі, а електропостачання вдалося оперативно відновити.

Також у Покровську ворожий обстріл спричинив пошкодження газової труби в мікрорайоні Лазурний. Фахівці вже ліквідували пошкодження, відключення споживачів газу не відбулося. Також було зафіксовано влучання FPV-дрона в балкон багатоповерхового житлового будинку. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Трагедія в Запоріжжі та обстріли Кривого Рогу

☝️ Нагадаємо, увечері п’ятниці в одному з районів Запоріжжя внаслідок російського обстрілу загинуло 10 людей, вісім із яких згоріли в автомобілях. Поранення отримали 24 людини, серед яких троє дітей: чотиримісячне немовля, 4-річна та 11-річна дитина. Ворожий удар зруйнував авторемонтний комплекс, пошкодив магазини, багатоповерхові будинки та іншу інфраструктуру. У суботу, 7 грудня, в місті оголошено день жалоби.

Тим часом у Кривому Розі внаслідок ракетного удару поранено 17 людей, троє людей загинули.

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