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Російські окупанти, перевдягнені у форму ЗСУ, намагались прорвати лінію оборони

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські окупанти, перевдягнені у форму ЗСУ, намагались прорвати лінію оборони

Російські окупаційні війська 13 листопада зробили спробу прорвати лінію оборони Збройних сил України на Куп’янському напрямку. Загарбники використовували техніку та своїх солдатів, переодягнених у форму ЗСУ. Про це повідомили в Генштабі у середу, 13 листопада.

Як зазначається, штурмові групи противника атакували позиції українських захисників у чотири хвилі, залучивши близько 15 одиниць техніки. У складі цієї техніки були танки, бойові броньовані машини та установка розмінування УР-77.

У Генштабі також наголосили, що частина російських військових була переодягнена у форму Збройних Сил України, що є прямим порушенням законів та звичаїв війни й класифікується як воєнний злочин.

Українські захисники успішно зупинили ворожий наступ, знищивши всю бронетехніку супротивника та завдавши йому значних втрат у живій силі. Генштаб відзначив професіоналізм та злагоджені дії українських піхотинців, танкістів, артилеристів та операторів безпілотників, які відбили атаку.

Варто зазначити, що від початку доби на фронті відбулося 97 бойових зіткнень, а найбільш активні бойові дії зафіксовані на Покровському та Курахівському напрямках.

☝️ Нагадаємо, втрати російських загарбників тримаються на рекордно високому рівні. Лише за добу 12 листопада було ліквідовано близько 1800 окупантів.

📌 Також повідомлялось, що 13 листопада близько 11:30 російські загарбники атакували безпілотником цивільний автомобіль, що рухався по території Миропільської громади на Сумщині. Унаслідок цього поранено 51-річного чоловіка, який перебував у салоні авто

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