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Російські дрони атакували Україну: більшість збиті силами ППО

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські дрони атакували Україну: більшість збиті силами ППО

У ніч на 24 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на територію України. Загарбники використовували ударні дрони типу «Shahed» та безпілотники невідомого походження. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, безпілотники були запущені з території Орловської та Брянської областей на росії, а загальна кількість зафіксованих апаратів склала 73 одиниці.

📢 «До 09:00 силами протиповітряної оборони було знищено 50 безпілотників противника над Київською, Черкаською, Кіровоградською, Чернігівською, Сумською, Полтавською та Житомирською областями», – йдеться у заяві Повітряних сил України.

За даними військових, ще чотири ворожі дрони залишаються в небі, а їхнє знешкодження триває. Крім того, 19 безпілотників локаційно втрачено через ефективну протидію радіоелектронної боротьби (РЕБ) Сил оборони. Для відбиття атаки залучалися авіація, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

По столиці цієї ночі російські загарбники випустили понад десять ударних дронів, але всі вони були успішно збиті українськими захисниками. Повітряна тривога в Києві тривала понад три години, проте обійшлося без влучань.

Російські дрони атакували Україну: більшість збиті силами ППО

📌 Ворог продовжує активно використовувати дрони для атак по Україні. Так, 17 листопада, окупанти випустили 210 ракет різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також застосували ударні безпілотники типу «Shahed». Українські сили протиповітряної оборони змогли знищити 144 з них. Окрім того, у різних регіонах країни локаційно втрачено 41 ворожий дрон. Ще два дрони повернулися у бік росії або тимчасово окупованих територій.

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