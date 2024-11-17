Масована атака на Україну: ППО знищила 144 російські цілі

У ніч проти неділі, 17 листопада, російські війська здійснили масовану комбіновану повітряну атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Удар був нанесений різними типами ракет та ударними дронами-камікадзе типу «Shahed». Усі російські повітряні цілі було виявлено, більшість з яких знищено силами ППО. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Масштаби атаки

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 210 ворожих повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА), зокрема :

одну гіперзвукову корабельну ракету 3М22 «Циркон»;

вісім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

101 крилату ракету Х-101 та «Калібр»;

одну балістичну ракету «Іскандер-М»;

чотири протирадіолокаційні або крилаті ракети Х-22/Х-31П;

п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

90 ударних безпілотників невстановленого типу.

📢 «До повітряного нападу противник залучив сім стратегічних бомбардувальників Ту-160 та 16 Ту-95МС, два дальніх бомбардувальники Ту-22М3, п’ять винищувачів-бомбардувальників Су-34, чотири винищувачі Су-27, десять винищувачів МіГ-31К, чотири кораблі – носії крилатих ракет», — зазначили у Повітряних силах.

Робота ППО

Для відбиття атаки було задіяно всі наявні засоби протиповітряної оборони, зокрема авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи.

За оперативною інформацією станом на 12:00, збито 144 повітряні цілі (102 ракети та 42 БпЛА), серед яких:

одна гіперзвукова корабельна ракета 3М22 «Циркон»;

сім аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал»;

85 крилатих ракет Х-101 і «Калібр»;

чотири крилаті/протирадіолокаційні ракети Х-22/Х-31П;

п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69;

42 ударні безпілотники.

Окрім того, завдяки активним діям Сил оборони у різних регіонах країни локаційно втрачено 41 ворожий дрон, а ще два дрони повернулися у бік росії або тимчасово окупованих територій.

Географія атак

Протиповітряна оборона працювала в багатьох областях України, зокрема в Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій та Хмельницькій.

☝️ Також нагадаємо, що масована повітряна атака, здійснена росією у неділю 17 листопада – це відповідь російського диктатора володимира путіна на дзвінки та візити до нього. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга