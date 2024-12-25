Російська ракета порушила повітряний простір Молдови та Румунії: Санду засудила дії кремля

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що під час масованої атаки росії на Україну 25 грудня одна з ракет перетнула повітряний простір Молдови. Водночас Румунія заперечує проліт ракети через свою територію.

Заява президентки Молдови

📢 «Поки наші країни святкують Різдво, кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною», — зазначила Майя Санду у своєму повідомленні на платформі Х.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction—targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 25, 2024

Румунія заперечує порушення її повітряного простору

Міністерство оборони Румунії не підтверджує інформацію про проліт російської ракети через територію країни.

📢 «За даними моніторингу румунських систем повітряного спостереження та даними, наданими засобами країн НАТО, які доповнюють моніторинг, не було підтверджено перетину румунського повітряного простору в зоні відповідальності Румунії», — заявив речник Міноборони.

У день Різдва, 25 грудня, росія здійснила черговий масований ракетний обстріл території України. Загалом було випущено 70 ракет та 100 дронів. Унаслідок атаки загинула одна людина в Дніпропетровській області.

Моніторинговий сервіс Monitor повідомив, що ракета, запущена з Ямполя на Вінниччині, пройшла 140 км через повітряний простір Молдови та Румунії. Після чого ворожа ціль опинилася в районі Дарабань і звідти попрямувала до Чернівців.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що у мікрорайоні Шуменський Корабельного району та в Дніпровському районі Херсона внаслідок чергового російського обстрілу виникли перебої з постачанням електроенергії та води.