Російська ракета порушила повітряний простір Молдови та Румунії: Санду засудила дії кремля

Президентка Молдови Майя Санду підтвердила, що під час масованої атаки росії на Україну 25 грудня одна з ракет перетнула повітряний простір Молдови. Водночас Румунія заперечує проліт ракети через свою територію.

Заява президентки Молдови

📢 «Поки наші країни святкують Різдво, кремль обирає знищення — націлившись на енергетичну інфраструктуру України та порушивши ракетою повітряний простір Молдови, дії, які явно порушують міжнародне право. Молдова засуджує ці дії та повністю солідарна з Україною», — зазначила Майя Санду у своєму повідомленні на платформі Х.

While our countries celebrate Christmas, Kremlin chooses destruction—targeting Ukraine’s energy infrastructure and violating Moldova’s airspace with a missile, actions that clearly violate international law. Moldova condemns these acts and stands in full solidarity with Ukraine.

