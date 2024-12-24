Вівторок, 24 Грудня, 2024
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Перебої з електро- та водопостачанням у Херсоні через російські обстріли

Денис Молотов
Денис Молотов
Перебої з електро- та водопостачанням у Херсоні через російські обстріли

У мікрорайоні Шуменський Корабельного району та в Дніпровському районі Херсона внаслідок чергового російського обстрілу виникли перебої з постачанням електроенергії та води. Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у своєму Telegram-каналі у вівторок, 24 грудня.

📢 «Після недавнього ворожого обстрілу Корабельного району у Шуменському мікрорайоні виникли перебої з електро- та водопостачанням», — зазначив Роман Мрочко у повідомленні.

За його словами, фахівці вже займаються оцінкою пошкоджень. Як тільки ситуація в регіоні дозволить, комунальні служби розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи.

Міська влада пообіцяла надати додаткову інформацію щодо відновлення електропостачання у Шуменському мікрорайоні після завершення робіт.

Трохи згодом Роман Мрочко повідомив про аналогічні перебої з електрикою та водопостачанням у Дніпровському районі. Посадовець попередив про можливість повного знеструмлення окремих мікрорайонів.

☝️ Нагадаємо, вранці 20 грудня російські війська здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок цього загинули двоє мирних жителів, а ще 11 людей отримали поранення. Пізніше в Херсонській обласній військовій адміністрації повідомили, що загалом ворог випустив близько тисячі снарядів по місту.

📌 Також раніше було повідомлено, що на території росії сталося знищення складу, де зберігалися компоненти для дронів Shahed-136. Завдані втрати російським окупантам оцінили у 16 мільйонів доларів.

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