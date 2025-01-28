Росіяни вбили з дрона ще двох людей на Херсонщині – ОВА

В Антонівці, що на Херсонщині, російський безпілотник став причиною загибелі місцевого жителя. Про це у вівторок, 28 січня, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, внаслідок скидання вибухового заряду з дрона смертельні поранення отримав 49-річний чоловік.
📢 «Ще одна жінка отримала поранення внаслідок атаки. Наразі вона перебуває у лікарні у середньому стані тяжкості», — зазначив Прокудін.
Голова ОВА також повідомив про ще одну трагедію, що сталася днем раніше.
📢 «Учора вночі росіяни вдарили з дрона по житловому будинку у Миловому. Цей терористичний удар обірвав життя 56-річної жінки», — додав він.
Пізніше, цього ж дня, вкотре було зафіксовано російський FPV-дрон, який тримав курс на Антонівку!
☝️ Нагадаємо, що у неділю російські війська атакували Запоріжжя за допомогою безпілотників, внаслідок чого поранень зазнали двоє осіб.
📌 Також раніше стало відомо, що російські окупанти здійснили атаку з використанням дрона, скинувши вибуховий пристрій на трактор у Херсонському районі. Унаслідок цього удару загинув 44-річний чоловік.