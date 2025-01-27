На Херсонщині росіяни вбили людину, скинувши вибухівку на трактор

Російські окупанти здійснили атаку з використанням дрона, скинувши вибуховий пристрій на трактор у Херсонському районі. Унаслідок цього удару загинув 44-річний чоловік. Про це в понеділок, 27 січня, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

За інформацією слідчих, вдень 27 січня окупанти здійснили атаку в одному з населених пунктів Херсонського району, скинувши з безпілотника вибухівку на трактор, у якому перебував 44-річний чоловік. У результаті цього обстрілу він загинув.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

☝️ Нагадаємо, 17 січня російські військові за допомогою дронів атакували Антонівку на Херсонщині. Тоді на зупинці громадського транспорту загинув місцевий житель.

👉 Також раніше стало відомо, що в селищі Антонівка на Херсонщині 53-річний чоловік отримав поранення через вибухівку, скинуту з ворожого дрона.