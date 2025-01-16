Росіяни дроном «Молнія» завдали удару в Харкові, є постраждалі

Увечері 16 січня в Харкові зафіксовано удар ворожого безпілотника типу “Молнія” у Слобідському районі, що призвів до постраждалих серед мирного населення. Інформацію про це надав голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Як повідомив Синєгубов, спочатку медична допомога була надана трьом постраждалим. Згодом він уточнив, що внаслідок удару дрона до лікарні госпіталізували двох чоловіків та жінку.

📢 «За попередніми даними, ворог застосував БпЛА типу “Молнія”», – зазначив голова ОВА. В результаті атаки пошкоджень зазнали два автомобілі та дорожнє покриття.

☝️ Нагадаємо, цей тип безпілотників російські окупанти вперше застосували в Харкові 12 листопада 2024 року. Як тоді пояснив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, «Молнія» – це новий вид озброєння, який відрізняється простою конструкцією та виготовляється з дешевих матеріалів.

📌 Раніше російські війська завдали авіаудару по Київському району Харкова, використовуючи авіабомби, що також спричинило значні руйнування.

📌 Також раніше було повідомлено, що 5 січня російські окупанти завдали удару по Харкову за допомогою дрона «Молнія».