У Польщі перевіряють інформацію про можливий замах на Туска та міністра оборони

Польська поліція отримала повідомлення про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. До перевірки загрози залучили правоохоронців і спецслужби. Про це в неділю, 11 жовтня, повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галєцька.

За її словами, після надходження інформації міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський та міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк доручили вжити відповідних заходів.

Для координації дій на 11:00 за місцевим часом скликали нараду в Антитерористичному центрі Агентства внутрішньої безпеки Польщі — ABW. До участі запросили представників поліції, ABW та Служби державної охорони, яка забезпечує безпеку високопосадовців.

Уряд назвав інформацію серйозною, Туск продовжує працювати

Речник польського уряду Адам Шлапка повідомив, що, за його інформацією, прем’єр і міністр оборони дізналися про можливу загрозу близько сьомої години ранку 11 жовтня.

У коментарі Polsat News він назвав ситуацію серйозною, а отриманий сигнал — особливо тривожним. Водночас Шлапка наголосив, що Дональд Туск перебуває у Варшаві та продовжує виконувати свої обов’язки у звичайному режимі.

Джерело повідомлення, можливих причетних до загрози та результати перевірки публічно не розкрили. Таким чином, наразі йдеться про інформацію щодо можливого замаху, яку опрацьовують служби, а не про оголошене викриття організаторів нападу.

Раніше Туск закликав готувати Польщу до різних безпекових сценаріїв через загрозу зі сходу. Під час виступу в Академії воєнного мистецтва 6 жовтня він наголошував на важливості сильної армії, ефективної держави, узгоджених дій установ та відповідальності політичного керівництва. Про це повідомила канцелярія польського прем’єра.

Водночас офіційного підтвердження зв’язку повідомлення про можливий замах із діями росії в оприлюднених заявах немає.

👉 Також нагадаємо, що група «Нафтогаз» і польська компанія ORLEN розширюють співпрацю у постачанні енергоресурсів до України. Під час саміту Карпатської вісімки сторони підписали два меморандуми, які стосуються скрапленого природного газу та нафтопродуктів.