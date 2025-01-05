По Харкову росіяни б’ють дронами типу «Молнія»

5 січня російські окупанти завдали удару по Харкову за допомогою дрона «Молнія». Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у неділю, зазначивши, що наразі інформації про постраждалих немає.

📢 «Маємо приліт БпЛА, попередньо “Молнії”. На межі Київського та Салтівського районів», – написав Терехов у своєму повідомленні.

За його словами, внаслідок удару було пошкоджено дах одного з приватних будинків, паркан та автомобіль. Про постраждалих на дану хвилину інформації не поступало.

📢 «Ще одне влучання БпЛА зафіксовано на території підприємства у Холодногірському районі. На щастя, обійшлося без постраждалих і без пожежі. Попередньо – удар завдано тією ж “Молнією”», – додав очільник міста.

Раніше, 12 листопада, у Харкові вперше застосували цей тип ворожих дронів. Як зазначив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, «Молнія» є новим озброєнням, яке відзначається дуже простою конструкцією та виготовляється з недорогих матеріалів.

☝️ Нагадаємо, раніше російські війська завдавали авіаударів по Київському району Харкова, використовуючи авіабомби.

👉 Також було повідомлено, що російські загарбники 26 грудня здійснили удар по Харкову за допомогою безпілотника типу «Молнія». Внаслідок атаки постраждав багатоквартирний будинок.